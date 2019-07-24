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《長安十二時辰》還原盛唐長安108坊！易烊千璽燒到39度敬業拍戲

記者林奕如／台北報導

古裝懸疑劇《長安十二時辰》被封為2019最強陸劇，與2015年胡歌主演的《瑯琊榜》、2017年吳秀波監製《軍師聯盟上下》並列為三大神劇。劇中真實還原盛唐時期長安城上元燈節的繁華與多元，融合來自各方民族的國際型大都市，讓劇迷看了入迷。

▲《長安十二時辰》易烊千璽、雷佳音。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲▼易烊千璽飾演李必。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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▲《長安十二時辰》易烊千璽、雷佳音。（圖／愛奇藝台灣站提供）

劇中最重要場景之一靖安司，功能接近於現代的反恐單位，完全仿照古代建築而設計，包含李必（易烊千璽 飾）臥室，側室，案牘區等等，高度呈現官員進行大案牘術（該劇出現的術語，指在檔案中發掘出有用的信息）與分析工作的繁忙景象。而靖安司中的關鍵道具「巨大沙盤」，忠實呈現「長安108坊」，沙盤中可以看到坊內曲巷、漕運水渠，形成迷你長安。

▲《長安十二時辰》易烊千璽、雷佳音。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲▼該劇還原大唐盛世長安城。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲《長安十二時辰》易烊千璽、雷佳音。（圖／愛奇藝台灣站提供）

劇中飾演靈魂人物張小敬的雷佳音，當初接拍該劇還在拍電影，為了完全進入一個西域老兵與不良帥的狀態，每天電影拍完後再跟著武術指導訓練兩小時。而開機那天，雷佳音曾跟導演曹盾商量說給他半條命別當真，沒想到曹導神回：「你給我，我就拿著。」

雷佳音果真一路打到底，拍攝途中去了四家醫院，殺青那天有三個替身都無法再替了，他自己回想起來都說：「我當時真的以為長安十二時辰是我最後一個戲。不出事、不受大傷、然後能把這部戲拍完，可能就是對自己一個交代，我付出所有了。」其中第九集雷佳音與狼衛拚搏的武打戲，完全不用替身三撞牆邊的橋段，喊卡之後連在場工作人員都佩服鼓掌。

▲《長安十二時辰》易烊千璽、雷佳音。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲▼雷佳音敬業拍戲受傷。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲《長安十二時辰》易烊千璽、雷佳音。（圖／愛奇藝台灣站提供）

與張小敬惺惺相惜的靖安司司丞李必，由男團人氣成員之一易烊千璽演出，獲各方讚賞。訪談中談到進入這樣一部高強度的戲，他也坦承：「剛開始去的時候壓力挺大的，因為也是前幾天比較難找狀態。」而曾在片場高燒到39度6仍堅持拍攝完畢的敬業精神，獲得製片人梁超高度讚賞：「我覺得特別不像一個十七歲的少年他所肩負的。」

雷佳音想跟易烊千璽再次合作：「這個孩子演戲的路子特別正，我特別特別喜歡他。包括這個戲拍完之後，還有的戲叫我去推薦，我就推薦千璽，我就說我想跟千璽再演一個，千璽這孩子不可限量。」易烊千璽則稱讚，雷佳音用很小的勁兒，也能把握好人物的狀態。

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