關鍵開幹／VVIP走私菸 國安局最強團購外掛!

新聞節目中心／綜合報導

國安局少校吳宗憲利用總統出訪的專機，先透過華航網路系統預訂9200條免稅菸品，另有國安局官員從海外夾帶600條香菸，總數高達9800條。但奇怪的是，買菸的國安局吳宗憲根本不會抽菸?走私免稅菸掀開國安局陋習黑幕?有可能燒到總統府?另外，本周韓市長又出招，「國瑜聞水」、「爛瑜衝樹」讓大家突然發現韓市長不為人知的神秘的專長?7月25日下午1點的《關鍵開幹》，邀請資深媒體人許聖梅、資深媒體人謝國安、資深媒體人江中博一起來探討。

然而機場通常有設免稅店，限制是出境1次可以買1條菸品，全年上限12條，國安局吳宗憲走私9800條菸，可是要一般老百姓花上766年才可以達成的偉業。不只如此，信用卡額度，可以開到讓人刷645萬，那國安局吳宗憲真實財力應該滿雄厚的才對。有業者估算，以目前每包菸「稅+捐」51.8元來計算，9800條共98000包菸可賺取507萬餘元的價差，價錢可說是相當可觀。而這步步縝密的計畫在立委爆料下破功，而這9800條菸走私是誰放的水?

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▲關鍵開幹節目錄影。（圖／節目中心攝）

醫院常常上演生離死別，因此靈異事件也時有耳聞。日前一段大約40秒的「疑似撞鬼」畫面，在網路上爆紅，此影片也讓許多網友看了毛骨悚然。泰國一名女子日前因為受傷而住院，沒想到在她晚上要睡覺前，病房卻出現了一系列難以解釋的狀況，像是電燈會自動開關等，不過病房內並沒有任何人，讓她嚇得手足無措，決定將一切錄下來，不少網友看到影片後表示，根本就是電影情節、這樣誰敢睡，不過也有人質疑影片的真實性。

雖然在這個先進的時代，人人做事講求科學根據，但世上還是有很多事情無法用科學解釋。天下之大無奇不有，有些人擁有超凡的能力、有些人擁有敏銳的感官，然而來自澳洲新南威爾斯的女子卡拉（Ari Kala）表示，她在就讀中學的前一年，意外發現自己可以經由「嗅聞」得知死亡將至，她說，當時她到醫院探視即將撒手人寰的叔叔時，在病房內就聞到一股讓她作噁的腐臭夾帶甜味的氣息，當時她以為是生病叔叔的體味，但後來發現並非如此，卡拉後來才知道，這是只有她才聞得到的「死亡的氣味」。

《關鍵開幹》陪你(妳)上到外太空下到地表中，談天文說地理樣樣來，人稱幹哥的資深媒體人彭華幹擔任主持，針對熱門人物、關鍵話題、時事嘲諷、不公不義、歷史謎團、娛樂八卦等議題，進行即時評論與解析。《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。

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