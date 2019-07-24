黃明昊IG求狂粉：不要到我房間門口！　私生飯「瘋狂舉動」網怒了

記者古靜兒／綜合報導

17歲大陸男團NINE PERCENT成員黃明昊（Justin）24日在個人IG曬照，配圖貼文「距離產生美」，透露私生飯瘋狂舉動！貼文在2小時內吸引4.7萬人關注，粉絲看完又心疼又憤怒喊「放過他好嗎！」

▲NINE PERCENT成員Justin黃明昊IG發文希望粉絲保留個人空間，令網友相當心疼。（圖／翻攝自Instagram／justin_huangmh）

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黃明昊曾參與南韓選秀節目《PRODUCE 101》第二季及大陸選秀節目《偶像練習生》，最後成功突圍成為NINE PERCENT成員之一，精湛的舞蹈實力和帥氣的臉孔令他深受粉絲喜愛，他24日在個人IG上PO了一張自拍並寫到：「距離產生美，酒店（飯店）蹲點就算了，不要上到我房間門口唄。」無奈向粉絲喊話，希望大家能夠為他保留個人空間，理智追星。

▲NINE PERCENT成員Justin黃明昊IG全文。（圖／翻攝自Instagram／justin_huangmh）

藝人非公開行程並不會透露給大眾知道，但仍然被部分狂熱粉絲調查出來，甚至私人住處也會被闖入。黃明昊發文後湧入大批粉絲關心，粉絲氣憤留言「請大家理智追星，讓昊哥好好休息吧」、「真的很恐怖」、「給點空間好不好」、「強烈抵制私生飯」、「私生飯根本不是粉絲！」

▲黃明昊IG發文希望粉絲保留個人空間，令網友相當心疼。（圖／翻攝自Instagram／justin_huangmh）