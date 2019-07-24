靠北渣男出名！安瑪莉傳遞正能量　「社群網站不只是放網美照」

記者蕭采薇／台北報導

2016年以一首靠北男友偷吃的創作單曲《Alarm》闖進英國金榜的安瑪莉（Anne-Marie）24日來台開唱，首次造訪台灣的她，在開演前也特地與媒體見面。安瑪莉開心直呼：「好酷！」並感謝台灣歌迷的支持：「非常謝謝大家，我沒想到我的音樂可以帶我來到這麼遠的地方！」

▲安瑪莉首度訪台。（圖／記者屠惠剛攝）

安瑪莉表示，對台灣的第一印象就是「超熱」，但她還是很喜歡，「因為從來沒有來過，所以每樣事物對我來說都很新奇，我很享受在這的每一刻。」她也透露前一天先去了夜市，但因為本身吃素，所以還沒有嚐到道地美食，不過一聽聞媒體說鳳梨酥代表「旺」、會讓演唱會更順利，她立刻就說：「那我等等要吃超多鳳梨酥！」

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▲安瑪莉對台灣的鳳梨酥很有興趣。（圖／記者屠惠剛攝）

談到過去與許多大咖合作，安瑪莉也分享了和紅髮艾德聯手創作《2002》的過程，「其實我和紅髮艾德已經認識大概10年了，所以合作很愉快，他很可愛，唱這首歌的時候我就會想起他的風趣。」

▲安瑪莉對台灣的鳳梨酥很有興趣。（圖／記者屠惠剛攝）

安瑪莉性格大方直率，被許多女粉絲視為「新世代女孩榜樣」，她聽聞自己被選為女力代表，認為這是一個很大的責任，「我一直希望自己不只是個歌手，還可以向人們傳遞更多訊息。」

▲安瑪莉首度訪台。（圖／記者屠惠剛攝）

安瑪莉直言，自己青少年時期也曾經迷惘過，花了段時間去找尋自我，現在在社群網站上公開分享想法，是希望年輕人可以盡早找到自己、少走冤枉路，「社群網站如果只是放放我的網美照就太可惜了，我希望能幫助更多的人。」

▲安瑪莉首度訪台。（圖／記者屠惠剛攝）



安瑪莉不僅歌聲、性格迷人，身上的刺青也常引粉絲關注、效仿，「我的刺青都很有故事，都是家人、親友們想對我說的話，由他們親自寫下來，所以都是他們的字跡。」她除了秀出右手臂上的專輯名Speak Your Mind，還搞笑說：「看著我的腿，就會想到我的某位朋友。」