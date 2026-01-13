鍾欣怡陪讀九九乘法表！「溫柔媽變恐龍」4階段進化　家長集體共鳴

記者張筱涵／綜合報導

藝人鍾欣怡於12日在社群平台發文，分享陪孩子寫作業的真實心情，一連串爆笑又崩潰的描述，引發不少家長強烈共鳴。

▲鍾欣怡。（圖／翻攝自FACEBOOK／鍾欣怡 Cathy Chung）



鍾欣怡感嘆，2026年才剛開始就充滿挑戰，直言自己「終於明白為什麼老師只上課40分鐘就要下課」，笑稱再多5分鐘「我就要報警了」。她還原陪寫作業現場，從簡單的乘法題開始，「6×7是多少？」孩子回答42，她卻忍不住接連聽到「這題老師沒說要寫」、「怎麼可能？你是要寫還是我要去問清楚？」讓她情緒逐步升級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從媽媽變補習班老師 最後直接「升天」

鍾欣怡形容，自己一開始只是普通媽媽，寫到五題後變成補習班老師，十題過後秒變「恐龍家長」，再繼續下去「直接升天，要成仙了」，用詞誇張又貼切。她也笑說，幸好期末考只剩最後兩天，「我們都要出運啦」，並直呼週一值得好好開心一波。

家長集體崩潰 6×7成最大公敵

貼文曝光後，立刻吸引大量網友留言共鳴，不少家長點名乘法題是共同噩夢，有人直呼「最氣的是6×7＝42，那7×6是多少？」鍾欣怡也笑回「我卻笑了，好有畫面，可惡」。她的丈夫孫樂欣也加入戰局，幽默表示「什麼6×7＝53、8×7＝87，再練下去我都要變87了」。

網友互相取暖 鍾欣怡暖心回應

留言區宛如家長取暖大會，有人分享孩子把「8×5算成45」，鍾欣怡立刻表示「順便問他那5*8呢」也有網友感嘆「這題老師沒說要寫」聽了就想爆炸，她則笑說「感覺有在同一班」。對於網友感謝老師的留言，她也認同表示「每天都要說教師節快樂」。

不少家長坦言，明明都三、四十歲了，卻像在重讀國小，而且比自己當年還認真。鍾欣怡也幽默回應，「我們這一代父母真的是有夠認真的」，最後不忘替大家打氣，笑說接下來只許每天放肆大笑，迎接期末考結束後的解放時刻。