曾交往蕭亞軒2年「黃皓宣布老婆懷二胎」！　結婚2年連生2娃

黃皓曾和天后蕭亞軒談戀愛，因年齡相差16歲，2021年確認分手，沒多久就和圈外妻子結婚，並生下第一個孩子，13日他開心宣布妻子懷上二胎，「感謝生命的贈予，我們有二寶了。」

黃皓妻子是一位來自加拿大的華人，年齡比他大7歲，於2023年7月結婚，去年3月曬出第一個孩子的腳丫照，如今再度官宣二胎，「感謝命運的饋贈，我們有二寶了，2026越來越好。」夫妻倆看到驗孕棒出現兩條線，感動抱在一起哭泣。

▲黃皓宣布老婆懷二胎。（圖／翻攝自微博）



黃皓與蕭亞軒在2019年公開戀情，因年齡相差16歲而受到關注，2021年確認分手，當時公司透露情侶戀人之間難免都有爭吵磨合的時候，「疫情之下大家悶在家裡，什麼都無法做，受傷的疤痕還未治療完，每天心力交瘁，許多事情加在一起，心情雙方都不好受。」

蕭亞軒跟黃皓交往超過3年，既是女友也是對方的老闆，曾坦言在工作時是比較主導的一方，有時不免造成男友的壓力。不過，2人私下相處則是相反，黃皓形容女友像「小公主」，很需要戀人一直哄著，在邁入交往第3年時曾感覺陷入瓶頸，幾度考慮放棄這段感情。

▲黃皓曾和蕭亞軒交往。（圖／翻攝自微博）