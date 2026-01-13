ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

宋仲基「香菜照」釣出蔡英文！
3個心態練習養成「幸運體質」
2026年追星行事曆（不斷更新）
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭淑慎 小澈 松本菜奈實 Lisa 陳艾琳 Danielle 余祥銓 李亞萍

曾交往蕭亞軒2年「黃皓宣布老婆懷二胎」！　結婚2年連生2娃

記者田暐瑋／綜合報導

黃皓曾和天后蕭亞軒談戀愛，因年齡相差16歲，2021年確認分手，沒多久就和圈外妻子結婚，並生下第一個孩子，13日他開心宣布妻子懷上二胎，「感謝生命的贈予，我們有二寶了。」

黃皓妻子是一位來自加拿大的華人，年齡比他大7歲，於2023年7月結婚，去年3月曬出第一個孩子的腳丫照，如今再度官宣二胎，「感謝命運的饋贈，我們有二寶了，2026越來越好。」夫妻倆看到驗孕棒出現兩條線，感動抱在一起哭泣。

▲黃皓宣布老婆懷二胎。（圖／翻攝自微博）

▲黃皓宣布老婆懷二胎。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃皓與蕭亞軒在2019年公開戀情，因年齡相差16歲而受到關注，2021年確認分手，當時公司透露情侶戀人之間難免都有爭吵磨合的時候，「疫情之下大家悶在家裡，什麼都無法做，受傷的疤痕還未治療完，每天心力交瘁，許多事情加在一起，心情雙方都不好受。」

蕭亞軒跟黃皓交往超過3年，既是女友也是對方的老闆，曾坦言在工作時是比較主導的一方，有時不免造成男友的壓力。不過，2人私下相處則是相反，黃皓形容女友像「小公主」，很需要戀人一直哄著，在邁入交往第3年時曾感覺陷入瓶頸，幾度考慮放棄這段感情。

▲黃皓宣布老婆懷二胎。（圖／翻攝自微博）

▲黃皓曾和蕭亞軒交往。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

黃皓蕭亞軒

推薦閱讀

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」　結婚8年認：早就不想給他碰

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」　結婚8年認：早就不想給他碰

10小時前

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

21小時前

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

1/11 23:12

資深女星現身百貨美食街「熟男陪吃」　被店員當場叫回收拾桌面

資深女星現身百貨美食街「熟男陪吃」　被店員當場叫回收拾桌面

2小時前

「天然J奶」女優突重大宣布：將拍攝最後一部AV

「天然J奶」女優突重大宣布：將拍攝最後一部AV

16小時前

BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

1/12 07:57

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

1/12 07:25

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

48分鐘前

偶像劇男神首度認愛妹子！　陳楚河「抱狗牽女友」甜蜜互動全被拍

偶像劇男神首度認愛妹子！　陳楚河「抱狗牽女友」甜蜜互動全被拍

2小時前

金唱片藝人花束全是她做的！　陳艾琳曬照喊：與Jennie最近的距離

金唱片藝人花束全是她做的！　陳艾琳曬照喊：與Jennie最近的距離

13小時前

Danielle被宣布解約後首露面！　開直播談NewJeans哽咽哭了

Danielle被宣布解約後首露面！　開直播談NewJeans哽咽哭了

11小時前

余祥銓暖心告白逼哭媽媽　李亞萍念媳婦「這麼笨嫁給余祥銓」

余祥銓暖心告白逼哭媽媽　李亞萍念媳婦「這麼笨嫁給余祥銓」

15小時前

熱門影音

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤
胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD
Ozone煥鈞即將要去當兵　粉絲.成員幫剪髮邊唱邊剃頭

Ozone煥鈞即將要去當兵　粉絲.成員幫剪髮邊唱邊剃頭
丁寧感謝曹西平私下鼓勵　他走得很浪漫很好看

丁寧感謝曹西平私下鼓勵　他走得很浪漫很好看
佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」
許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的

許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友

王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友
蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD
蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞

蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞
NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

看更多

Jessica退團11年　再表演少女時代組曲惹爭議

即時新聞

剛剛
剛剛
20分鐘前0

曾交往蕭亞軒2年「黃皓宣布老婆懷二胎」！　結婚2年連生2娃

48分鐘前20

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

1小時前4

金唱片8小時！3藝人睏樣全被拍　韓網掀熱議：改善歌手席安排

1小時前0

1月13日星座運勢／魔羯佈局精準！雙魚多元得財　掌握週二致富

2小時前79

資深女星現身百貨美食街「熟男陪吃」　被店員當場叫回收拾桌面

2小時前0

《整形過後》李進良愛女「斷指送醫手術」　身邊圍5前輩壓力大！

2小時前60

偶像劇男神首度認愛妹子！　陳楚河「抱狗牽女友」甜蜜互動全被拍

10小時前2326

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」　結婚8年認：早就不想給他碰

10小時前33

楊皓如談代理孕母　盼夫妻討論輪流生：應該沒有媽媽會反對

10小時前2522

快訊／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」
    10小時前4626
  2. 中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立
    21小時前46
  3. 跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面
    1/11 23:123631
  4. 資深女星嗑美食熟男陪吃　被店員叫回收拾桌面
    2小時前149
  5. J奶女優宣布：將拍攝最後一部AV
    16小時前248
  6. BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！
    1/12 07:57168
  7. 《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭
    1/12 07:253213
  8. 29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台
    48分鐘前4
  9. 偶像劇男神首度認愛妹子！　陳楚河與女友甜蜜互動全被拍
    2小時前12
  10. 金唱片藝人花束全是她做的！　陳艾琳曬成品照
    13小時前12
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合