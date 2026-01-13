1月13日星座運勢／魔羯佈局精準！雙魚多元得財 掌握週二致富
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：做事細心謹慎
感情：情人間愛意濃
財運：增加多元投資
幸運色：洋紅
貴人：天蠍
小人：牡羊
雙子座 ♊
工作：待人有情有理
感情：投入愛人懷裡
財運：進財機會頗多
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：工作順心順利
感情：得到溫柔呵護
財運：謹慎投資理財
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：能力受到重視
感情：單身提升桃花
財運：理財計劃得宜
幸運色：亮粉紅
貴人：牡羊
小人：金牛
金牛座 Taurus ♉
工作：思考展現能量
感情：單身結識異性
財運：錢財有好發展
幸運色：秘魯色
貴人：雙子
小人：處女
處女座 ♍
工作：獲得長官支援
感情：溫柔體貼關愛
財運：條理分散投資
幸運色：檸檬綢色
貴人：天秤
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：創意靈活展現
感情：嘴甜獲得信任
財運：減少意外風險
幸運色：亮鮭紅
貴人：處女
小人：天蠍
天蠍座 ♏
工作：企劃獲得肯定
感情：收到愛情禮物
財運：偏財運很不錯
幸運色：椰褐
貴人：雙魚
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：理性看待事務
感情：遇到心儀對象
財運：多元得財機會
幸運色：暗綠松石色
貴人：水瓶
小人：魔羯
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：決策果斷精準
感情：單身者易艷遇
財運：分散獲利風險
幸運色：茉莉黃
貴人：魔羯
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：做事有條有理
感情：體驗美好愛情
財運：易得貴人建議
幸運色：紫丁香色
貴人：獅子
小人：射手
射手座 ♐
工作：工作按部就班
感情：提升自己形象
財運：投資見好就收
幸運色：碧藍色
貴人：射手
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
