金唱片8小時！3藝人睏樣全被拍　韓網掀熱議：改善歌手席安排

第40屆金唱片頒獎典禮於10日在臺北大巨蛋盛大登場，不過典禮冗長的流程也意外成為話題焦點。韓國論壇theqoo於12日分享一段由現場觀眾拍攝的影片，只見多位坐在歌手席的偶像明顯露出疲態，引發粉絲熱議。

▲第40屆金唱片在臺北大巨蛋舉行。（圖／翻攝自Instagram／golden_disc）



坐歌手席全程硬撐 偶像疲態全被拍

X（舊稱推特）網友12日分享一段現場觀眾所拍的影片，並表示「表演後看起來很累，看看他們多努力不讓自己睡著」，另一位X網友也轉發後說「被拍到的所有人看起來都超睏」。影片中，IVE成員張員瑛坐姿依舊筆直，但眼神明顯半開、頻頻露出睡意，不過仍全程保持微笑，一聽到得獎名單公布立刻拍手反應；Stray Kids成員Felix則單手撐著眉頭、眼神放空望向遠方；ATEEZ成員崔傘更被捕捉到眼神失焦的瞬間，模樣相當疲憊。

典禮一路辦到凌晨 粉絲也看睡又醒

該討論串被轉發到theqoo後，標題寫著「[金唱片] 歌謠典禮辦了8小時的結果...jpg」，網友指出紅毯活動自下午5時開始，頒獎典禮於6時30分接續進行，一路到隔日凌晨12時30分左右才結束，整體時長將近8小時。不少網友表示，就連在家收看的粉絲也「看到睡著又醒來」。

40週年橋段過多 流程冗長成箭靶

不少韓國網友將矛頭指向典禮流程，認為40週年特別加入過多「不必要的環節」，包含冗長談話、AI互動橋段等，導致整體節奏拖沓。有網友直言，「舞台才幾分鐘，聊天卻講十幾分鐘」、「一天都沒這麼長過」、「8小時真的太誇張」。

心疼藝人硬撐 粉絲呼籲改善安排

留言區也湧入大量心疼聲浪，粉絲擔心藝人長時間坐在歌手席，不僅又冷又累，還得隨時注意鏡頭反應，「根本是酷刑」。其中Felix被提及有腰椎間盤突出問題，讓粉絲更加不捨，張員瑛則被形容「明明超睏卻還在笑，讓人又心疼又覺得可愛」。

不少網友呼籲主辦單位，若典禮時間過長，應安排藝人回休息室等待，或縮短流程，避免讓偶像在鏡頭前長時間強撐精神。相關畫面曝光後，也再度引發外界對大型頒獎典禮流程與藝人待遇的討論。