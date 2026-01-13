ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

宋仲基「香菜照」釣出蔡英文！
3個心態練習養成「幸運體質」
2026年追星行事曆（不斷更新）
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭淑慎 小澈 松本菜奈實 Lisa 陳艾琳 Danielle 余祥銓 李亞萍

《整形過後》李進良愛女「斷指送醫手術」　身邊圍5前輩壓力大！

記者黃庠棻／台北報導

由温昇豪、張榕容、安心亞等人主演的2026首選醫療愛情影集《整形過後》迎來最終回，不僅持續受到25至39歲女性觀眾喜愛，更強勢霸榜台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍、LINE TV十大熱門節目冠軍。

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

對於作品正式收官，張榕容也感性分享「很謝謝觀眾願意陪著《整形過後》一起走完這段旅程，尤其感受到許多女性觀眾的共鳴，對我來說意義非常深。」她表示，希望這部戲能讓大家在角色身上，看見自己的掙扎、脆弱與勇敢，「也提醒我們，每一個階段的自己，其實都值得被珍惜。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》大結局以情感濃度爆表的收官，成功打動全台觀眾。劇中，温昇豪飾演的整外名醫「江浩宇」在面對女兒沐瑄（李曼唯「Emma」飾）突如其來的斷指噩耗時，即使自身腦瘤病情未解，仍堅持親自執刀，最終卻無法完成整場手術。

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

術後，沐瑄因為自己的選擇而陷入自責，江浩宇溫柔安慰她「我人生也做過很多錯誤的決定，但我也做過很多漂亮的決定，像是決定把你生下來，讓你當我的寶貝。」一句話瞬間擊潰沐瑄防線，也讓無數觀眾紅了眼眶，父女情成為全劇最暖心、也最催淚的名場面之一。

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

Emma坦言雖然哭戲本身就不容易，但最具挑戰的其實是躺在急診室病床上的那一刻。她回憶，當時包含温昇豪、安心亞、張榕容、李廷鎮與鄒承恩全都圍在床邊，壓力瞬間拉滿「那天我一個人躺在急診室的床上被推進來，旁邊又站了一整圈前輩，我要在大家面前淚流滿面，還要同時演出強烈的疼痛感，真的非常緊張。」

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

不僅如此，Emma也表示，一方面擔心自己表現不夠好，辜負前輩的期待，一方面又害怕抓不到疼痛的層次「那場戲對我來說，是整部戲裡最有壓力、也最具挑戰的一場。」

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

另一條同樣暖哭觀眾的情感線，來自安心亞飾演的「蘇菲」與母親「永馨」（劉瑞琪飾）之間的深厚羈絆。安心亞坦言，《整形過後》中與劉瑞琪的合作至今仍讓她難以忘懷「我覺得瑞琪姐是一個非常溫柔、優雅又有氣質的人，但當她詮釋我媽媽這個角色時，又多了一種堅韌、像男孩子般的力量。」她形容兩人的對戲流動自然「從第一場開始，我就很相信她真的就是那個，想要為自己而活、想變性的母親。」

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

劇中永馨離世後，蘇菲選擇把自己埋進工作裡，試圖壓抑失去母親的痛楚，此時永馨的伴侶「淑華」（曹蘭飾）帶著熟悉的味道到診所探班。蘇菲一嚐就忍不住說出「這跟我媽煮的一樣。」隨後獨自一人邊吃邊落淚，瞬間引爆觀眾淚腺。

兩個同樣失去摯愛的人，卻在不知不覺中，彷彿成為彼此生命裡的「媽媽與女兒」，這段靜靜延續的親情令人動容。曹蘭也剖析淑華的內心狀態「她其實很渴望和蘇菲成為家人，某種程度上像是一個後媽的角色，但對方已經是大人了，所以再親近，也會刻意保留一點距離。」這份克制又溫柔的陪伴，也讓這條情感線成為《整形過後》最細膩、也最長留在觀眾心裡的一段餘韻。

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

單元個案中，電影《咒》裡令人印象深刻的小女兒「朵朵」黃歆庭演出失語病童，鄒承恩則化身暖男型整形外科醫師「徐徹天」，在江浩宇一度束手無策時，憑藉手語與孩子建立溝通橋梁，成為關鍵救援者；而在沐瑄緊急送醫、必須立刻動手術的生死關頭，徹天更站在浩宇身後，成為最可靠、也最冷靜的後盾。

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

回顧角色關係，徐徹天與江浩宇從診所初期的暗中較勁、火花四射，到後期並肩作戰，成為劇中一條極具張力的男性成長線。談到角色之間的衝突，鄒承恩形容，徹天對浩宇的嫉妒與敵意，其實來自兩人性格的巨大落差「徹天是一板一眼、照規矩走的人，只要浩宇那種吊兒郎當的態度一出現，我的反彈表情就會很自然地出來。」

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》播出精采大結局。（圖／六魚文創提供）

鄒承恩笑說，兩個人即使在畫面中不說話，光站在一起就已經充滿衝突感。但憑藉徐徹天其實是「手語社社長」的設定，不只讓觀眾會心一笑，也讓聽障溝通與陪伴議題自然融入劇情，被網友大讚「不說教卻很有感」、「原來兄弟情也可以這樣演」。

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，全集已在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video上架；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於過年後接棒播出，敬請期待。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

整形過後温昇豪張榕容安心亞李廷鎮潘儀君鄒承恩艾怡良洪暐哲夏騰宏

推薦閱讀

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」　結婚8年認：早就不想給他碰

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」　結婚8年認：早就不想給他碰

10小時前

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

21小時前

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

1/11 23:12

資深女星現身百貨美食街「熟男陪吃」　被店員當場叫回收拾桌面

資深女星現身百貨美食街「熟男陪吃」　被店員當場叫回收拾桌面

2小時前

「天然J奶」女優突重大宣布：將拍攝最後一部AV

「天然J奶」女優突重大宣布：將拍攝最後一部AV

16小時前

BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

1/12 07:57

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

1/12 07:25

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

47分鐘前

偶像劇男神首度認愛妹子！　陳楚河「抱狗牽女友」甜蜜互動全被拍

偶像劇男神首度認愛妹子！　陳楚河「抱狗牽女友」甜蜜互動全被拍

2小時前

金唱片藝人花束全是她做的！　陳艾琳曬照喊：與Jennie最近的距離

金唱片藝人花束全是她做的！　陳艾琳曬照喊：與Jennie最近的距離

13小時前

Danielle被宣布解約後首露面！　開直播談NewJeans哽咽哭了

Danielle被宣布解約後首露面！　開直播談NewJeans哽咽哭了

11小時前

余祥銓暖心告白逼哭媽媽　李亞萍念媳婦「這麼笨嫁給余祥銓」

余祥銓暖心告白逼哭媽媽　李亞萍念媳婦「這麼笨嫁給余祥銓」

15小時前

熱門影音

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤
胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD
Ozone煥鈞即將要去當兵　粉絲.成員幫剪髮邊唱邊剃頭

Ozone煥鈞即將要去當兵　粉絲.成員幫剪髮邊唱邊剃頭
丁寧感謝曹西平私下鼓勵　他走得很浪漫很好看

丁寧感謝曹西平私下鼓勵　他走得很浪漫很好看
佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」
許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的

許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友

王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友
蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD
蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞

蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞
NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

看更多

【雲豹現身】德國動物園雲豹Suki近距離賣萌！秒被圈粉♥

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前0

曾交往蕭亞軒2年「黃皓宣布老婆懷二胎」！　結婚2年連生2娃

47分鐘前20

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

1小時前4

金唱片8小時！3藝人睏樣全被拍　韓網掀熱議：改善歌手席安排

1小時前0

1月13日星座運勢／魔羯佈局精準！雙魚多元得財　掌握週二致富

2小時前79

資深女星現身百貨美食街「熟男陪吃」　被店員當場叫回收拾桌面

2小時前0

《整形過後》李進良愛女「斷指送醫手術」　身邊圍5前輩壓力大！

2小時前60

偶像劇男神首度認愛妹子！　陳楚河「抱狗牽女友」甜蜜互動全被拍

10小時前2326

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」　結婚8年認：早就不想給他碰

10小時前33

楊皓如談代理孕母　盼夫妻討論輪流生：應該沒有媽媽會反對

10小時前2522

快訊／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」
    10小時前4626
  2. 中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立
    21小時前46
  3. 跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面
    1/11 23:123631
  4. 資深女星嗑美食熟男陪吃　被店員叫回收拾桌面
    2小時前149
  5. J奶女優宣布：將拍攝最後一部AV
    16小時前248
  6. BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！
    1/12 07:57168
  7. 《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭
    1/12 07:253213
  8. 29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台
    47分鐘前4
  9. 偶像劇男神首度認愛妹子！　陳楚河與女友甜蜜互動全被拍
    2小時前12
  10. 金唱片藝人花束全是她做的！　陳艾琳曬成品照
    13小時前12
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合