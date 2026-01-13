《整形過後》李進良愛女「斷指送醫手術」　身邊圍5前輩壓力大！

記者黃庠棻／台北報導

由温昇豪、張榕容、安心亞等人主演的2026首選醫療愛情影集《整形過後》迎來最終回，不僅持續受到25至39歲女性觀眾喜愛，更強勢霸榜台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍、LINE TV十大熱門節目冠軍。

▲《整形過後》播出精采大結局。

對於作品正式收官，張榕容也感性分享「很謝謝觀眾願意陪著《整形過後》一起走完這段旅程，尤其感受到許多女性觀眾的共鳴，對我來說意義非常深。」她表示，希望這部戲能讓大家在角色身上，看見自己的掙扎、脆弱與勇敢，「也提醒我們，每一個階段的自己，其實都值得被珍惜。」

▲《整形過後》播出精采大結局。

《整形過後》大結局以情感濃度爆表的收官，成功打動全台觀眾。劇中，温昇豪飾演的整外名醫「江浩宇」在面對女兒沐瑄（李曼唯「Emma」飾）突如其來的斷指噩耗時，即使自身腦瘤病情未解，仍堅持親自執刀，最終卻無法完成整場手術。

▲《整形過後》播出精采大結局。

術後，沐瑄因為自己的選擇而陷入自責，江浩宇溫柔安慰她「我人生也做過很多錯誤的決定，但我也做過很多漂亮的決定，像是決定把你生下來，讓你當我的寶貝。」一句話瞬間擊潰沐瑄防線，也讓無數觀眾紅了眼眶，父女情成為全劇最暖心、也最催淚的名場面之一。

▲《整形過後》播出精采大結局。

Emma坦言雖然哭戲本身就不容易，但最具挑戰的其實是躺在急診室病床上的那一刻。她回憶，當時包含温昇豪、安心亞、張榕容、李廷鎮與鄒承恩全都圍在床邊，壓力瞬間拉滿「那天我一個人躺在急診室的床上被推進來，旁邊又站了一整圈前輩，我要在大家面前淚流滿面，還要同時演出強烈的疼痛感，真的非常緊張。」

▲《整形過後》播出精采大結局。

不僅如此，Emma也表示，一方面擔心自己表現不夠好，辜負前輩的期待，一方面又害怕抓不到疼痛的層次「那場戲對我來說，是整部戲裡最有壓力、也最具挑戰的一場。」

▲《整形過後》播出精采大結局。

另一條同樣暖哭觀眾的情感線，來自安心亞飾演的「蘇菲」與母親「永馨」（劉瑞琪飾）之間的深厚羈絆。安心亞坦言，《整形過後》中與劉瑞琪的合作至今仍讓她難以忘懷「我覺得瑞琪姐是一個非常溫柔、優雅又有氣質的人，但當她詮釋我媽媽這個角色時，又多了一種堅韌、像男孩子般的力量。」她形容兩人的對戲流動自然「從第一場開始，我就很相信她真的就是那個，想要為自己而活、想變性的母親。」

▲《整形過後》播出精采大結局。



劇中永馨離世後，蘇菲選擇把自己埋進工作裡，試圖壓抑失去母親的痛楚，此時永馨的伴侶「淑華」（曹蘭飾）帶著熟悉的味道到診所探班。蘇菲一嚐就忍不住說出「這跟我媽煮的一樣。」隨後獨自一人邊吃邊落淚，瞬間引爆觀眾淚腺。

兩個同樣失去摯愛的人，卻在不知不覺中，彷彿成為彼此生命裡的「媽媽與女兒」，這段靜靜延續的親情令人動容。曹蘭也剖析淑華的內心狀態「她其實很渴望和蘇菲成為家人，某種程度上像是一個後媽的角色，但對方已經是大人了，所以再親近，也會刻意保留一點距離。」這份克制又溫柔的陪伴，也讓這條情感線成為《整形過後》最細膩、也最長留在觀眾心裡的一段餘韻。

▲《整形過後》播出精采大結局。

單元個案中，電影《咒》裡令人印象深刻的小女兒「朵朵」黃歆庭演出失語病童，鄒承恩則化身暖男型整形外科醫師「徐徹天」，在江浩宇一度束手無策時，憑藉手語與孩子建立溝通橋梁，成為關鍵救援者；而在沐瑄緊急送醫、必須立刻動手術的生死關頭，徹天更站在浩宇身後，成為最可靠、也最冷靜的後盾。

▲《整形過後》播出精采大結局。

回顧角色關係，徐徹天與江浩宇從診所初期的暗中較勁、火花四射，到後期並肩作戰，成為劇中一條極具張力的男性成長線。談到角色之間的衝突，鄒承恩形容，徹天對浩宇的嫉妒與敵意，其實來自兩人性格的巨大落差「徹天是一板一眼、照規矩走的人，只要浩宇那種吊兒郎當的態度一出現，我的反彈表情就會很自然地出來。」

▲《整形過後》播出精采大結局。

鄒承恩笑說，兩個人即使在畫面中不說話，光站在一起就已經充滿衝突感。但憑藉徐徹天其實是「手語社社長」的設定，不只讓觀眾會心一笑，也讓聽障溝通與陪伴議題自然融入劇情，被網友大讚「不說教卻很有感」、「原來兄弟情也可以這樣演」。

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，全集已在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video上架；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於過年後接棒播出，敬請期待。