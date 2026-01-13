ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
偶像劇男神首度認愛妹子！　陳楚河「抱狗牽女友」甜蜜互動全被拍

認愛初體驗／獨家！首度認愛妹子　陳楚河抱狗牽女友甜過節

▲12/24 18：33 陳楚河（右）和一票哥兒們聚會結束後，女友（左）戴著充滿耶誕氣息的裝飾來會合。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

47歲的陳楚河兩年多未在台灣露面，工作重心幾乎都在中國大陸，但日前本刊記者在北市東區目擊他正和哥兒們把酒言歡，離場時一名模樣可愛的年輕妹妹抱著愛犬前來會合，離開時兩人還牽手。事後陳楚河透過經紀人表示，對方確實是女友。而這也是他首次對外認愛。

去年耶誕夜傍晚5點半左右，本刊記者在北市八德路二段一處酒館看到陳楚河和男友人在店內喝紅酒，耶誕夜3個大叔獨自聚會，似乎有點寂寥，晚間6點半時，一名頭頂著耶誕裝飾的女子抱著狗來到酒吧外與陳楚河會合。

認愛初體驗／獨家！首度認愛妹子　陳楚河抱狗牽女友甜過節

▲陳楚河（右）和一票哥兒們聚會結束後，女友（左）戴著充滿耶誕氣息的裝飾來會合。（圖／鏡週刊提供）

昔日發電機　想要當爸

陳楚河雙頰微紅，走出店接過狗後，女子攬住陳楚河的手臂，隨後兩人手牽著手步行離開，模樣似乎就是甜蜜日常。該名女子看起來年紀小他一輪、皮膚白皙，她頭戴誇張耶誕樹裝飾，看起來兩人應該是要一起歡度耶誕夜。

認愛初體驗／獨家！首度認愛妹子　陳楚河抱狗牽女友甜過節

▲18：34 兩人一轉身就手挽手，顯然是幸福日常。（圖／鏡週刊提供）

堪稱演藝圈發電機的陳楚河，曾和熊熊、Ella、關穎、陳意涵、女F4的Stacy、Makiyo、賴雅妍及「無双樂團」的前琵琶手丘涵等女星傳過緋聞，情史相當豐富，但對於緋聞，他曾直言：「不管做什麼、被拍到的，我都不會承認。」不過這回他似乎有別以往，對於本刊詢問，陳楚河透過經紀人表示，一起過耶誕夜的女孩的確是女友，不過對方是圈外人，希望能保護對方隱私。

認愛初體驗／獨家！首度認愛妹子　陳楚河抱狗牽女友甜過節

▲陳楚河（左）2022年被大陸狗仔拍到和美女從酒店步出。（圖／翻攝自攝影劉大錘微博）

隨著年紀心態成熟，陳楚河去年為戲宣傳受訪時曾談到，「雖然我沒做過父母，但我自己的感觸是，做一個好父母要做到兩點，第一個是保護小孩安全，還有要把他教好」，談及未來想要男孩還是女孩時，他更表示，「小孩是男是女都不在意，以前一開始想要女生，後來想要男生，現在有就好」，顯然他也頗期待有一天為人父親。

認愛初體驗／獨家！首度認愛妹子　陳楚河抱狗牽女友甜過節

▲陳楚河（右）2023年曾返台，加入寵物實境《TOP DOG回家》與羅志祥（左）同台。（圖／鏡週刊提供）

舉辦告別式　送走愛犬

2023年，陳楚河因愛狗狗，曾回到台灣參與實境綜藝《TOP DOG 回家》，透過節目展現生活面貌與真實性格，難得讓觀眾看到他鏡頭外的一面。但他去年初曾在微博表示，養了十多年的愛犬離世，留下一歲的狗女兒，他還特地為狗狗辦告別式，過程中難受到全身發抖。

認愛初體驗／獨家！首度認愛妹子　陳楚河抱狗牽女友甜過節

▲陳楚河去年曾因陪伴多年的愛犬離開，心情大受影響。（圖／翻攝自陳楚河臉書）

近幾年陳楚河多以戲劇作品為主力，陸續參演《說英雄誰是英雄》《仙劍奇俠傳四》《春花焰》等中國大陸製作劇集，其中在《仙劍奇俠傳四》中飾演雲天青一角，讓不少老影迷眼睛一亮。2025年，他也參與新作《念無雙》，戲路多以成熟、帶有江湖氣息的角色為主，幾乎清一色是古裝劇。

認愛初體驗／獨家！首度認愛妹子　陳楚河抱狗牽女友甜過節

▲陳楚河因演出《三生三世枕上書》的「折顏」一角，受到歡迎。（圖／鏡週刊提供）


分享給朋友：

追蹤我們：

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」　結婚8年認：早就不想給他碰

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

資深女星現身百貨美食街「熟男陪吃」　被店員當場叫回收拾桌面

「天然J奶」女優突重大宣布：將拍攝最後一部AV

BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

偶像劇男神首度認愛妹子！　陳楚河「抱狗牽女友」甜蜜互動全被拍

金唱片藝人花束全是她做的！　陳艾琳曬照喊：與Jennie最近的距離

Danielle被宣布解約後首露面！　開直播談NewJeans哽咽哭了

余祥銓暖心告白逼哭媽媽　李亞萍念媳婦「這麼笨嫁給余祥銓」

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

Ozone煥鈞即將要去當兵　粉絲.成員幫剪髮邊唱邊剃頭

丁寧感謝曹西平私下鼓勵　他走得很浪漫很好看

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」

許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

