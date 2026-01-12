蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」　結婚8年認：早就不想給他碰

記者王靖淳／綜合報導

女星蕭淑慎和小15歲老公梁軒安結婚8年，最近她登上薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，大方分享自己的婚姻觀，除了坦承自己已經不給老公碰以外，同時也表示同意對方出去花錢解決。片段播出後，立刻掀起熱烈討論。

▲蕭淑慎自爆很早就不給老公碰。（圖／翻攝自YouTube／薔栗膠）

面對薔薔提問關於另一半忠誠度的問題時，蕭淑慎淡定表示：「男人偷吃對我來講，這件事情根本就不算什麼東西。」這番言論讓薔薔大感震驚，忍不住追問兩人是否為「開放式關係」。對此，蕭淑慎嚴正否認，並強調自己其實個性比較保守一點，既然選擇結婚這條路，就會去尊重這段婚姻，並沒有與老公達成開放式的共識。

緊接著，薔薔好奇問道，若老公真的在外跟別的女生睡在一起，回家後是否還能接受同床共枕。為此，蕭淑慎直言，雖然不知道對方在外面究竟做了什麼，但她的底線非常明確，就是「你就睡旁邊一點，不要抱我啊。」她更進一步透露，其實夫妻倆已經很久沒有親密接觸，坦承自己「早就不想給他碰。」

▲蕭淑慎同意老公出去花錢解決。（圖／翻攝自YouTube／薔栗膠）

蕭淑慎也強調，她和老公會產生摩擦，從來都不是因為男女有問題或是對方去搞女人，真正的問題在於兩人三觀不合。她表示雙方在想法上的巨大差距，才是真正影響感情的關鍵。對於老公若有生理需求，蕭淑慎透露會直接跟對方說：「你最好是去花錢就算了」，但她也嚴肅警告老公，去玩可以，但不要給人家拍到，否則會讓她覺得很丟臉又尷尬。