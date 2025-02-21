《嚦咕》古天樂、梁詠琪再合作掀回憶殺！　王丹妮爆打小三周秀娜

記者蕭采薇／綜合報導

港片《臨時決鬥》由《九龍城寨之圍城》和《臨時劫案》的團隊合作，古天樂和梁詠琪再度合作，眾人為了不同理由上了泰拳擂台，挑戰自我。這回反而是眾美女梁詠琪、王丹妮及周秀娜要接受一個月的泰拳特訓，古天樂則笑說：「我是退休拳王，所以不用辛苦特訓了！」

▲《臨時決鬥》古天樂和梁詠琪再度合作。（圖／華映提供）



《臨時決鬥》集合去年香港話題大作的《九龍城寨之圍城》及《臨時劫案》團隊合作的動作喜劇，香港賀歲檔上映，成為票房冠軍。古天樂再扮功夫高手，演出昔日的傳奇泰拳拳王，但現在只守著一間小小的拳館，但仍希望將泰拳發揚光大。

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▲《臨時決鬥》古天樂演出昔日拳王，現在卻只守著一間小小的拳館。（圖／華映提供）

梁詠琪則扮演他的太太，曾是一線女星，但為家庭息影多年，正在力圖復出之路。兩人10年前在電影《香港仔》中扮演夫妻，包括經典麻將賀歲電影《嚦咕嚦咕新年財》等，一共合作了6次，再扮夫妻默契十足。

▲《臨時決鬥》片中梁詠琪曾是一線女星，但為家庭息影多年。（圖／華映提供）

兩人一見面就互相讚美，古天樂說：「Gigi還是那麼漂亮，不知道是怎麼保持的。」梁詠琪大讚古天樂身材依然很精瘦、很Fit，「他在電影中都穿背心和短褲，我看得一清二楚，身材很好。」而梁詠琪、周秀娜、王丹妮、胡子彤等人都為電影苦練泰拳一個多月，只有古天樂輕鬆笑說：「雖然還是有動作場面，但我不用特訓，因為我是退休拳王。」

▲《臨時決鬥》王丹妮發現男友外遇。（圖／華映提供）

《臨時決鬥》故事描述「鍾磊舍」由泰拳界的傳奇拳王鍾磊（古天樂飾）創立，矢志培訓職業拳手，拳館經營困難，他仍努力堅持，為了生計，拳館漸漸成為婆婆媽媽減肥運動之地。廣告界女強人林雪（王丹妮飾）發現男友外遇，小三竟是女拳王孫雅雲（周秀娜飾），兩女決定上擂台分勝負，更透過直播鬧到全城皆知，《臨時決鬥》將於3月21日上映。

▲《臨時決鬥》周秀娜飾演小三「女拳王」孫雅雲。（圖／華映提供）