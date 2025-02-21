《開棺》來台辦首映！連吃火鍋、奶茶、臭豆腐　男主角：變重了

記者蕭采薇／台北報導

越南恐怖片《開棺》（The Corpse）導演聶徵、男主角吳光俊、女主角陳可如，以及演員阮黎璜等人，結束了美國站的首映會後，21日抵達台灣，於台北樂聲影城舉辦盛大的紅毯首映會。演員們都是第一次來台灣，接連品嚐了包含火鍋、奶茶、臭豆腐等美食，心滿意足。

▲越南恐怖電影《開棺》台灣首映記者會，（左起）導演聶徵、陳可如、吳光俊、阮黎璜。（圖／記者黃克翔攝）

除了製片聶徵來過台灣外，男主角吳光俊、女主角陳可如，以及演員阮黎璜都是首度來台，吃下了一系列美食，男主角吳光俊笑說：「感覺體重有變重了！」演員們也大讚：「台灣人很可愛，天氣很涼爽。」

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眾人也去了台北101、龍山寺、平溪等地觀光，對於台灣的影視，大家都對於小時候看過的台灣電視劇印象很深刻，並看過《包青天》 《星星知我心》，製片聶徵表示，「如果有機會可以跟台灣團隊多一點合作交流。」更大呼自己的偶像就是周杰倫。

▲越南恐怖電影《開棺》台灣首映記者會，（左起）導演聶徵和女主角陳可如。（圖／記者黃克翔攝）

對於這次《開棺》的恐怖題材，男主角吳光俊表示自己本來就比較大膽，「我演出過很多靈異片，有靈異片之王之稱，開拍前我都會禱告自己是為藝術拍片，沒有冒犯的意思。」女主角陳可如則是相反，表示自己非常膽小，她說：「對當地人來說，很多場景也滿可怕的，一般人也不敢靠近，我很膽小，但拍戲時我周圍團隊都上百人，團隊會保護我。」讓她非常放心。

演員阮黎璜也非常膽小，最後一場戲，他拿著打火機卻見鬼，他記憶猶新說：「近距離拍攝的畫面還好，但一拉到全景鏡頭時，我是真的很害怕，因為只有我一個人，旁邊都沒人。」被問及如果真的遇到片中的狀況會怎麼樣？他大呼：「我真的會嚇死。」

▲越南恐怖電影《開棺》演員阮黎璜，笑稱自己非常膽小。（圖／記者黃克翔攝）

在《開棺》中陳可如為戲剪短頭髮、素顏，並花好幾個小時進行化妝。飾演她丈夫的吳光俊表示他們兩人必須在寒冷的天氣連續拍攝，有時候時間長達10幾個小時：「身體在抗議，但在那場面我們必須保持冷靜，我們倆個常常忍不住顫抖，很累但不敢抱怨，因為一旦走位錯了，整個劇組幾十個人就得重新布置場景。」

▲越南「恐怖片之王」吳光俊帶著老婆一起來台。（圖／記者黃克翔攝）

《開棺》中陳可如的外型轉變令人印象深刻，尤其是預告片中生食動物內臟的造型更是讓人不寒而慄。陳可如曾表示恐怖電影是她演藝生涯一直想涉足的類型，「給了我轉型的機會，所以我絕不能錯過。每種電影類型演員都得付出心力，而恐怖片有個特點，就是需要演員豐富的想像力，去詮釋現實生活中從未遇過的情境。」

▲陳可如片中扮相恐怖，私下的她卻活潑有趣。（圖／記者黃克翔攝）

吳光俊則表示他並不擔心《開棺》會與他之前的恐怖作品過於相似，因為每個角色都是全新體驗，就像世界上沒有一模一樣的兩個人。年度旗艦級的大製作電影《開棺》描述一對夫妻在他們的土地裡挖掘出一座古墓後，圍繞著一個被詛咒的項鍊和一條充滿復仇之心的鬼魂，發生了一連串恐怖事件，《開棺》將於3月7日上映。