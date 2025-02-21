劉若英哀慟「那個家沒有了」　曝至親過世：在我手中慢慢失去溫度

記者蔡宜芳／綜合報導

女星劉若英21日在社群透露祖母過世的消息，坦言祖母的離開讓她感到極大的痛苦，即便祖母年事已高，她仍無法接受這個事實，「『節哀』？誰能告訴我哀傷怎麼節制？『喜喪』？誰能告訴我，再也看不到祖母了，這跟幾歲離開有什麼關係？」

▲劉若英和祖母的感情相當好。（圖／翻攝自Facebook／劉若英 Rene Liu）

劉若英回憶起與祖母在老家紅門裡度過的美好時光，感慨現在只剩下她一個人，失落說道：「那個家，我再喊『我回來了』也沒人會回應我了。那個家沒有了。屬於那個家的我沒有了。」她提到，祖母在世時，僅僅是躺在那裡就能讓她感到安心，這些年祖母「在」的意義對她是無法替代的。

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▲劉若英與祖母的合照。（圖／翻攝自Facebook／劉若英 Rene Liu）

劉若英透露，在祖母去世那天，她學祖母在兒時哄她入睡的方式，輕輕拍著祖母，「那晚好冷，她在我的手心裡慢慢失去了溫度。她在我屏息看著她、聽著她時沒有了回應。我跪下來磕頭說『婆婆謝謝妳』。」但她當時沒有哭，因為她的內心深處還未準備好接受這個事實。

劉若英坦言，也許「節哀」兩字是要自己慢慢地悲哀很久，但她也向所有在這段時間內幫助她、以及為祖母祈福的親友表示感謝。劉若英也在貼文中附上兒時與祖母的合照，以及長大後兩人的照片，致上對祖母的思念。

▲劉若英兒時與祖母的合照。（圖／翻攝自Facebook／劉若英 Rene Liu）