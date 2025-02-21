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《窒息倒數》生還者親臨拍攝現場！　劉思慕震撼還原海底災難事件

記者蕭采薇／綜合報導

改編自2012年驚心動魄真實大海災難事件，電影《窒息倒數》由伍迪哈里遜（Woody Harrelson）、劉思慕（Simu Liu）、芬恩柯爾（Finn Cole）主演。劉思慕曾當年事件的親歷者見面交流，他說：「能夠親自見到他些真實英雄，我感到無比榮幸。」

▲《窒息倒數》劉思慕在開拍前與拍攝期間，與事件親歷者見面交流。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《窒息倒數》劉思慕在開拍前與拍攝期間，與事件親歷者見面交流。（圖／CATCHPLAY提供）

劉思慕在多倫多影展映後劉思慕也和觀眾分享：「在開拍前與拍攝期間，我們有幸與當年事件的親歷者見面交流。他們展現出一種極為冷靜、務實且堅毅不拔的特質，幾乎沒有情緒波動。而當我深入理解他們當時的處境，並得知他們為了拯救隊友所做的一切，我便深深敬佩他們的勇氣與無私奉獻。能夠親自見到他些真實英雄，我感到無比榮幸。」
 
在《窒息倒數》拍攝期間，三位真實事件人物戴夫由阿薩（Dave Yuasa）、鄧肯奧爾科克（Duncan Allcock）和克里斯萊蒙斯（Chris Lemons）親臨片場，為演員和製作團隊提供了事件過程的深入解析，令所有人深深感激。

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▲《窒息倒數》劉思慕在開拍前與拍攝期間，與事件親歷者見面交流。（圖／CATCHPLAY提供）

▲在《窒息倒數》拍攝期間，三位真實事件人物親臨現場。（圖／CATCHPLAY提供）

製作人諾曼葛萊利（Norman Golightly）表示：「能夠讓演員與真實事件當事人直接交流，絕對是一大助力。透過他們的指導，我們得以將北海潛水災難的細節完整還原，讓觀眾感受到難以置信的震撼與緊張感。當你觀看這部電影時，也許會覺得它像是一個精心編排的劇本，但這一切都是真實發生過的！」

▲《窒息倒數》劉思慕在開拍前與拍攝期間，與事件親歷者見面交流。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《窒息倒數》伍迪哈瑞遜與自己詮釋的角色「鄧肯」本人見面感到非常興奮。（圖／CATCHPLAY提供）

而伍迪哈瑞遜與自己詮釋的角色鄧肯本人見面同樣感到非常興奮，他說：「見到真實的鄧肯真的太酷了！在拍攝前，我就聽說他是整個潛水隊伍裡最受歡迎的人，大家都喜歡他。見到本人後，我終於明白原因了。他風趣幽默、聰明又專業，是一位真正優秀的職業潛水員！」 

▲《窒息倒數》劉思慕在開拍前與拍攝期間，與事件親歷者見面交流。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《窒息倒數》改編自2012年驚心動魄真實大海災難事件。（圖／CATCHPLAY提供）

電影《窒息倒數》描述潛水員克里斯（芬恩柯爾 飾）在一次「修復爆裂油管」時遇到意外而被困海底，氧氣瓶僅剩10分鐘可使用，而負責救援的隊友鄧肯（伍迪哈里遜 飾）與戴夫（劉思慕 飾）離救援現場卻至少30分鐘。面對滔天巨浪與肆虐風暴，鄧肯與戴夫全力以赴、不惜一切，與時間賽跑，只為取得一線生機將克里斯從深海中救出。

 

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窒息倒數, 伍迪哈里遜, Woody Harrelson, 劉思慕, Simu Liu, 芬恩柯爾, Finn Cole

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