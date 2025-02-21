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宋羽葤IG長文開撕小優！　控她三度造謠搞情勒：這輩子都不會原諒

記者王靖淳／綜合報導

女星小優最近捲入大嘴巴爭議，她被閨密指控，爆料綜藝天王胡瓜跟女星宋羽葤鬧緋聞，因此遭到老闆吳宗憲解約，消息曝光後掀起外界關注。為此，宋羽葤昨（20）日現身錄影，談到此事表示已在蒐證，準備開告小優，稍早更透過IG發出長文，控訴小優不但三度造謠，甚至還情緒勒索她。

▲▼小優（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲宋羽葤發長文開撕小優。（圖／翻攝自Instagram／bastet1102_1102、irisxbloomy）

宋羽葤透露從她第一次因為被憑空捏造關於和綜藝天王胡瓜的謠言開始，到被錯誤宣稱接受豪車禮物，再到被指控靠關係獲得節目主持機會，這一連串的謠言對她造成深遠的影響，「為什麼要逼受害者，到退無可退的地步？還要二次、三次、無數次傷害，裝可憐博取同情。混淆焦點，好像加害人才是被害人？」

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宋羽葤表示藝人玥熹及吳宗憲在她被亂傳謠言時，向她求證及提供支持，「謝謝玥熹，如此善良又正義感十足，在被小優誤會之後來求證於我。我也告訴玥熹要小心，小優現在髒水會亂潑。說一個老實話『謠言早已滿天飛，小優無需被閨蜜背叛，謠言早已傳進小優老闆耳裡。』謝謝憲哥直接了斷，聽到傳言求證於我。告訴我，Sandy遇到跟我一樣的事情，說世界上還是有法律的。」

▲▼小優（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲宋羽葤透露遭小優情勒。（圖／翻攝自Instagram／bastet1102_1102、irisxbloomy）

宋羽葤透露日前她與小優通了一個半小時的電話，表示期間對方態度多次變化，從低聲下氣到安撫開導，最終因她堅持追求事實，而情緒爆發甚至還情緒勒索她。宋羽葤強調自己在通話的目的是，釐清關於謠言的來源，她要求小優提供具體答案，確定是小優本人散布謠言，還是其他人的作為，但小優未能提供任何明確的回答，也沒有承認是她本人所為。

最終，宋羽葤坦言她可能永遠都無法原諒小優，並明確表示自己將保留對此事進行法律追訴的權利。她強調，雖然這段經歷讓她深受打擊，但她選擇不再公開討論此事，轉而將注意力集中在她的事業和公益活動上，「或許我可能這輩子都不會原諒她。但這次，我把事情全部說清楚了！我會保留法律追訴權，不再討論這個事件。」

【宋羽葤IG全文】

已經忍耐很久了
這次忍無可忍

從上次第一次：憑空捏造瓜哥的新聞。
到這次讓我知道是誰造謠。

不追究又帶來第二次新的造謠：
「羽葤的車是瓜哥送的」

我又忍下來了
但又出現第三次新的造謠：
「羽葤是靠關係才得到佛教節目的主持棒」

試問：
為什麼要逼受害者
到退無可退的地步
還要二次、三次、無數次傷害
裝可憐博取同情。
混淆焦點，好像加害人才是被害人？！

謝謝玥熹，如此善良又正義感十足
在被小優誤會之後來求證於我
我也告訴玥熹要小心，小優現在髒水會亂潑。

說一個老實話：謠言早已滿天飛，
小優無需被閨蜜背叛，謠言早已傳進小優老闆耳裡。

謝謝憲哥直接了斷，聽到傳言求證於我。告訴我，Sandy遇到跟我一樣的事情，說世界上還是有法律的。

這次我主動聯繫小優，她跟我說了一個半小時的電話，中間，一下子低聲下氣、一下子安撫開導想四兩撥千斤、後來見我不為所動，只想實事求是，最後直接情緒爆炸情勒PUA我！

我跟她說，我只要妳一個答案：是1.是誰跟妳說「羽葤的車是瓜哥送的」，還是2.「妳就是謠言的始作俑者」。如果妳承認或是供出是誰，這件事情我就不再追究。

但，她依舊說不出來是誰跟她說的，也不承認是她說的。

於是，不知是自己先向媒體自爆帶風向轉移焦點到「閨蜜爆料出賣她」，或是被其他仇家爆料，不得而知⋯⋯。

===

或許我可能這輩子都不會原諒她。
但這次，我把事情全部說清楚了！

我會保留法律追訴權，不再討論這個事件。

我看著我家裡三隻毛寶貝，我覺得我應該要把時間貢獻在自己所愛的人事物及公益於社會⋯⋯

謝謝大家的關心與支持，羽葤都收到了！再次感謝

不想浪費社會資源與版面，把版面留給流浪動物及需要幫助的生命吧！

羽葤2024/2/21

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關鍵字

小優, 大學生了沒, 胡瓜, 宋羽葤, 吳宗憲

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