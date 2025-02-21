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梧桐妹解放「豹紋比基尼」起身辣秀側身S曲線！　網暈：視野很可以

記者顧齊祐／綜合報導

19歲星二代梧桐妹（Angel）是賈靜雯的大女兒，不時會和粉絲交流生活點滴。近日，她曬出了一組豹紋比基尼的辣照，展現出青春性感的身材曲線，模樣十分火辣，貼文一出立刻吸引了大量粉絲關注。

▲梧桐妹曬出比基尼辣照，展現青春性感的身材曲線。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲梧桐妹曬出比基尼辣照，展現青春性感的身材曲線。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

梧桐妹今（21）日在Instagram分享了一系列的美照，畫面中她將一頭深色長髮放下，穿著粉紅邊的豹紋比基尼，大方展現出了身材曲線。她趴在沙灘上，用一隻手撐著頭，對著鏡頭放電，畫面相當吸睛。

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▲梧桐妹穿著豹紋比基尼，趴在沙灘上。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲梧桐妹穿著豹紋比基尼，趴在沙灘上。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲梧桐妹穿著豹紋比基尼，趴在沙灘上。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

另外一張照片，梧桐妹則坐起身來，將雙手撐在背後，秀出了線細的小蠻腰，與身體側面的S曲線，就連腰上的刺青也清晰展示出來。她也配文寫道「好喜歡海邊」。

▲梧桐妹坐起身來，秀出側身S曲線。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲梧桐妹坐起身來，秀出側身S曲線。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

一系列的沙灘美照曝光後，立刻吸引了大批網友朝聖，紛紛留言「好有風格，超美」、「豹紋！！！太辣了吧」、「視野很可以」、「我的鼻血」，還有人關心她的身體狀況，提醒「有蟹足腫體質儘量皮膚不要有傷口啦」。

▲梧桐妹沙灘美照曝光，吸引大批網友朝聖。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲梧桐妹沙灘美照曝光，吸引大批網友朝聖。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

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