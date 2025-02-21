韓啦啦隊女神見台應援「我們那樣會被罵」！　影片公開韓網反應曝

記者黃皓瑋／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽今（21日）登場，台灣隊在日前先與韓職樂天巨人隊進行交流賽熱身，多位南韓樂天啦啦隊女神也來台演出，然而韓方19日公開的交流賽vlog卻引起爭議，原來影片中南韓啦啦隊員多次評論台方演出，成員崔洪邏（최홍라）也一度脫口「我們那樣會被罵」，畫面曝光後引發部份南韓網友質疑。

▲崔洪邏表示「我們那樣的話不是會被罵嗎」。（圖／翻攝自YouTube／Giants TV）

樂天巨人隊19日於官方YouTube，上傳4位交流賽來台啦啦隊員的vlog。影片中可見4人在台灣啦啦隊演出時，坐在觀眾席上觀賞表演，期間崔洪邏轉頭對隊長睦那京（목나경）表示：「我們那樣的話不是會被罵嗎。」睦那京聞言露出笑容勸阻，崔洪邏隨後則表示「是開玩笑的」。

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▲睦那京表示「有2位錯得有點多」。（圖／翻攝自YouTube／Giants TV）

然而不久後睦那京又向崔洪邏表示「有2位（跳）錯得有點多」，對方則補充：「這位轉了1圈，那位卻轉了2圈。」畫面曝光後引發南韓網友議論，有人直言「這段影片光是2位隊員的失言就有問題」、「在影片裡說其他啦啦隊閒話的行為正常嗎」，也有人表示「台灣人看到不會喜歡的」，質疑有那麼明顯的問題，為何剪輯師仍將畫面保留下來。

▼南韓樂天巨人vlog。（影／翻攝自YouTube／Giants TV，如遭刪除請見諒）

