金馬奇幻影展「大衛柯能堡專題」　《毛骨悚然》50週年回歸大銀幕

記者蕭采薇／台北報導

2025金馬奇幻影展公開焦點導演專題，推出科幻恐怖電影大師大衛柯能堡七部作品。大衛柯能堡以獨樹一格的風格縱橫影壇，擅以駭人的身體變異挑戰觀眾的感官極限，大膽直探人性深層的恐懼，折射出對當代科技文明的哲學反思。作品驚世駭俗常引發兩極評價，卻對無數作品帶來不可抹滅的影響。

▲2025金馬奇幻影展焦點導演，推出大衛柯能堡七部作品。（圖／金馬執委會提供）

除了入選去年坎城影展主競賽的新作《裹屍布》，更網羅奠定大師風格的六部早期經典作品。包含開創肉體恐怖風格的《毛骨悚然》，心理驚悚代表作《嬰靈》，確立名導地位的科幻鉅作《掃描者大對決》、《錄影帶謀殺案》，榮獲奧斯卡最佳化妝獎的票房大片《變蠅人》，以及奧斯卡影帝傑瑞米艾朗主演的《雙生兄弟》。版權狀況複雜的《狂犬病》（Rabid）也持續邀約中，希望讓這部難得一見的傑作重登大銀幕。

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▲金馬奇幻影展大衛柯能堡導演專題：《雙生兄弟》劇照。（圖／金馬執委會提供）



大衛柯能堡不僅曾在坎城、柏林影展獲獎，威尼斯影展也在2018年頒予榮譽金獅獎。他曾被科幻期刊選為影史十大導演第二名，僅次於史丹利庫柏力克，領先史蒂芬史匹柏、雷利史考特等名導。專研恐怖片的學者也盛讚他是此領域最偉大的導演之一。

▲金馬奇幻影展大衛柯能堡導演專題：《毛骨悚然》劇照。（圖／金馬執委會提供）

這次金馬奇幻影展將聚焦在他七、八〇年代的作品。《毛骨悚然》描繪寄生蟲感染讓人們對性愛愈發癡狂，高級公寓變成了縱慾國度，末日般殘忍冷血的場景，更隱含反烏托邦的諷刺。《狂犬病》則有年輕女子在整容手術後搖身一變吸血怪物，更讓病症快速傳播，城市淪為人間煉獄。兩者不僅開創肉體恐怖的美學基調，也影響《異形》、《毀滅倒數28天》等作品。

▲金馬奇幻影展大衛柯能堡導演專題：《掃描者大對決》劇照。（圖／金馬執委會提供）



《掃描者大對決》描繪擁有強大心靈感應和控制能力的「掃描者」，在正邪勢力間展開的戰爭，標誌性的頭顱爆裂更成為影史經典場面。《錄影帶謀殺案》不僅玩轉科幻驚悚與肉體恐怖，讓虐殺節目成為操弄意識、扭曲身體的殺人工具，也預示當代媒體對個體意識的影響。

▲金馬奇幻影展大衛柯能堡導演專題：《錄影帶謀殺案》劇照。（圖／金馬執委會提供）

當年駭人聽聞的概念，如今仍深具前瞻性，彷彿一記給文明社會的當頭棒喝。《變蠅人》描述科學家因為實驗意外與蒼蠅基因混合重組而走向悲劇的歷程，招牌肉體恐怖元素中融入愛情故事，不只成為柯能堡最賣座的電影，更被譽為影史最偉大的科幻驚悚電影之一。

▲金馬奇幻影展大衛柯能堡導演專題：《變蠅人》劇照。（圖／金馬執委會提供）

柯能堡也擅藉心理驚悚敘事營造深層恐懼。《嬰靈》讓母親的怨憤化身嬰兒殺手肆虐，將心靈傷口透過身體變異，上演一則政治寓言，把習以為常的家庭創傷玩出驚人發展。《雙生兄弟》由奧斯卡影帝傑瑞米艾朗一人分飾兩角，講述共享一切甚至性伴侶的雙胞胎醫生，如何迷上擁有三個子宮的女演員，也讓他們的關係逐漸失衡，走向毀滅。以獨特的冷調視覺美學，和無懈可擊的表演，創造出心理驚悚的新高度。

▲金馬奇幻影展大衛柯能堡導演專題：《嬰靈》劇照。（圖／金馬執委會提供）



此外，本屆影展也將獻映柯能堡新作《裹屍布》，找來《恨》法國影帝文森卡索，化身喪偶的企業家，發明讓人得以看見墓中逝者模樣的裹屍布，卻意外捲入更大的陰謀。這部影片堪稱他最溫柔的作品，同為電影人的妻子在2017年去世帶給他的傷悲，是驅動這部電影最主要的動力，透過鮮有人能及的想像力，傳遞了想念與遺憾。2025年金馬奇幻影展將於4月11日至20日展開，選片指南將在3月28日舉辦，並於3月30日正式開賣。

▲金馬奇幻影展大衛柯能堡導演專題：《裹屍布》劇照。（圖／金馬執委會提供）