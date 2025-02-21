小優昔出賣丫頭、害徐凱希分手！　「大嘴巴黑歷史」片段被挖

記者王靖淳／綜合報導

女星小優最近捲入大嘴巴爭議，她被閨密指控，爆料綜藝天王胡瓜跟女星宋羽葤鬧緋聞，因此遭到老闆吳宗憲解約，消息曝光後掀起外界關注，就連女星徐凱希、丫頭及康茵茵昔日上節目指控被她出賣的片段，如今也被網友翻出來討論。

▲小優大嘴巴害徐凱希和某任男友分手。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

徐凱希在節目中分享，在一次聚會中，她向朋友們包含小優訴說與當時男友的感情困擾，希望得到一些建議。她坦言，在她心情低落時，小優及其他朋友提供她多方面的意見和支持。然而，徐凱希透露，小優後來意外遇到她當時的男友時，竟跑去問對方是不是已經分手，讓男友誤會徐凱希在外到處宣揚兩人已經分手，為此他感到氣憤不已，後來也因此分手。

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▲徐凱希指控小優大嘴巴害她分手。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

此外，節目同場來賓丫頭也對小優的行為表達強烈不滿，她分享過去的類似經歷，表示自己曾向小優透露過感情私事，當時她與某任男友分手，原先交代小優及另名朋友不要講出去，結果後來小優卻還是像其他人洩露此事，導致她的私人生活受到朋友們的無端關注。為此，主持人小S聽完徐凱希及丫頭遭小優出賣的情況後，不禁直言：「怎麼做這種事啊？這很過分欸！人品怎麼會這樣子啊？ 」

▲小優大嘴巴爆料丫頭跟某任男友分手。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

事實上，小優18日曾透過社群發布限動，針對最近的大嘴巴風波做出回應。她先是表達她對演藝圈的熱愛，但也表示自去年以來，一直受到某些人士的負面爆料，讓她感到相當辛苦。她澄清與女星宋羽葤之間的誤會，強調從未說過針對對方的任何負面言論。小優還透露，被一位親近的圈內女星閨密背叛，表示自己在對方患憂鬱症、關心的同時，卻發生這樣的事，讓她開始反思太輕易相信人，「我感到很難過，也覺得我太容易相信人了。」