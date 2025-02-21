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宋羽葤連喊三次：我跟小優沒私交！　怒掀電話對質內幕

記者王靖淳／綜合報導

女星宋羽葤遭小優亂爆料與胡瓜鬧緋聞，今（21）日在社群發出長文指控對方三度造謠，甚至還在通電話過程中情勒她，讓她感到相當不滿。貼文曝光後，掀起關注及討論，甚至有網友留言質疑宋羽葤和小優有私交。為此，宋羽葤稍早再度發聲，並連喊三次與小優沒私交。

▲▼小優（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲宋羽葤發長文開撕小優。（圖／翻攝自Instagram／bastet1102_1102、irisxbloomy）

有網友在看了宋羽葤發布的貼文後留言表示，曾看過她和小優在節目中爭吵的片段，並認為小優的行為讓人覺得她不值得深交，甚至進一步指出，宋羽葤對小優的友善遭到質疑，因此支持她遠離小優，「看過妳跟小優吵架那集，真心覺得小優這種人不值得深交，妳對她那麼好她還那樣懷疑妳，遠離她是對的。」為此，宋羽葤現身留言澄清她與小優的關係，指出與對方毫無私交，事後更發布黑底白字限時動態連喊三次：「我跟小優沒有私交。」

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▲▼宋羽葤強調和小優沒私交。（圖／翻攝自Instagram／bastet1102_1102）

▲宋羽葤強調和小優沒私交。（圖／翻攝自Instagram／bastet1102_1102）

事實上，宋羽葤在文中透露，日前她與小優通了一個半小時的電話，表示期間對方態度多次變化，從低聲下氣到安撫開導，最終因她堅持追求事實，而情緒爆發甚至還情緒勒索她。她表示想釐清謠言來源，但小優卻始終不願向她承認。宋羽葤坦言她可能永遠都無法原諒小優，並明確表示自己將保留對此事進行法律追訴的權利，同時也直言：「已經忍耐很久了，這次忍無可忍。」

▲宋羽葤強調和小優沒私交。（圖／翻攝自Instagram／bastet1102_1102）

▲宋羽葤回應網友留言。（圖／翻攝自Instagram／bastet1102_1102）

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關鍵字

小優, 大學生了沒, 胡瓜, 宋羽葤, 吳宗憲

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