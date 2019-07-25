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雷／魏無羨被逐出「兄弟情斷」！《陳情令》逼網友爆哭：想定格了

記者林奕如／綜合報導

肖戰、王一博主演WeTV《陳情令》，劇情邁入高潮集集有哭點，肖戰飾演的魏無羨在「不夜天之戰」滅溫氏後，面對溫氏的老弱婦孺，眾人執意趕盡殺絕，但他卻排除眾議，想要保護曾救過他與江澄（汪卓成 飾）的溫情、溫寧姊弟，導致與手足情深的江澄決裂，被逐出江氏。

▲魏無羨（肖戰 飾）被逐出江氏，與師姐、江澄同桌已成回憶 。（圖／WeTV提供）

▲魏無羨（肖戰 飾）和師姐感情好。（圖／WeTV提供）

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該劇改編墨香銅臭小說《魔道祖師》，以五大家族為背景，網友認為江澄現在身為雲夢江世的宗主，背負的是整個家族的興衰存亡，有背負責的責任，漸漸開始不能隨心所欲，從他上亂葬崗尋找魏無羨更說明，他是相信魏無羨的。「每個人心中都有自己想保護的人」，儘管溫情、溫寧姊弟是他們的恩人，他也選擇棄溫而保魏無羨，「你要保他們我就保不住你了啊！」一語道破他心中的無奈。

▲魏無羨（肖戰 飾）被逐出江氏，與師姐、江澄同桌已成回憶 。（圖／WeTV提供）

▲江澄（汪卓成 飾）背負家族責任。（圖／WeTV提供）

飾演江澄的汪卓城在微博道盡角色的心痛，「魏嬰（魏無羨），保重。只要定格在這裡，後面的一切就不會發生了！」逼得上億網友心酸角色處境。有趣的是，一票網友看到魏無羨被逐出江氏後，雖糾結於「雲夢從此再無雙傑」，以及到底要心疼魏無羨還是江澄，但也逆向思考發起「魏無羨與江氏解約」、「魏無羨成立個人工作室」等話題，讓網友開始報名應徵當他的小夥伴。

▲魏無羨（肖戰 飾）被逐出江氏，與師姐、江澄同桌已成回憶 。（圖／WeTV提供）

▲魏無羨（肖戰 飾）被逐出江氏。（圖／WeTV提供）

而魏無羨被逐出江氏後，在街頭巧遇王一博飾演的藍湛，從他口中得知師姐要結婚的消息，嘀咕說，「發生這麼大的事情，江澄為什麼沒有事前先告訴我？」後又說，「即便告訴我了，我又能怎麼樣呢？我這個人已經跟雲夢江氏無關了！」與師姐從小感情深厚的他直呼：「我師姐配得上這世界上最好的人，我要看我師姐風風光光的禮成。」他還未說出口的「師姐」二字，便連忙改口「江姑娘」，讓網友看哭：「今天又是哭哭啼啼的一天。」WeTV《陳情令》每週一至三晚間八點WeTV全網獨播。

自信宣稱打麻醉還能不睡著　30秒後他翻白眼全場笑翻

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肖戰, 王一博, 陳情令, 魏無羨, 藍忘機, 夷陵老祖, 魔道祖師, 江橙, 汪卓成

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