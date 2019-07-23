老婆羅美玲少根筋出國成焦點！Terry帶一家老小機場飛奔

記者蕭雅玲／台北報導

Terry今年五月帶著全家到泰國旅行，卻因老婆羅美玲少根筋，害得全家在桃園機場內狂奔，好不容易倉促登機後，卻成為全機「注目禮」，讓Terry當場覺得好尷尬。





▲Terry爆料老婆羅美玲生完小孩後「少根筋」的毛病很嚴重 。（圖／衛視中文台提供）

Terry日前上衛視中文台《一袋女王》錄影，節目中自曝羅美玲婚後生完小孩，「少根筋」的毛病就變了全家的災難。今年5月全家要到泰國，羅美玲就自動請纓要負責承辦所有事情，出發當天Terry在機場也完全不管航班等訊息，專心跟小孩玩，讓老婆羅美玲一人到櫃台辦理check in手續。半個小時後他覺得時間有點不對勁，追問羅美玲真的是1號櫃台嗎？羅美玲馬上秀出手上的電子機票紙本，才發現老婆不小心用手指壓住「8」，他們登機櫃台是18號而不是1號，嚇得他趕緊帶著一家老小在機場內飛奔。

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▲Terry今年五月才帶全家到泰國出遊。（圖／衛視中文台提供）

Terry眼看時間緊迫，便帶著羅美玲、小孩及媽媽一行人推著行李橫跨整個機場，終於趕到最後一刻完成check in，想說應該就沒事了，沒想到機場當場響起final call廣播大喊「要他們盡速登機」，好不容易登機更成為全機的焦點，還有民眾說：「原來是藝人！」最後飛機還因他們一家人登機延誤，而延遲了10分鐘起飛，讓Terry當下覺得萬分尷尬。