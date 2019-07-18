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浙江、東方衛視拼了！《親愛的》吻、床戲輪流轟炸…粉絲狂尖叫

記者林奕如／綜合報導

李現、楊紫、胡一天主演《親愛的，熱愛的》（又名《蜜汁燉魷魚》）熱播，甜寵劇情掀起話題。該劇在兩大衛視播出，為了搶收視率，浙江衛視連自家logo都不要了，把頭像換成韓商言、佟年吻戲照片，東方衛視不能輸，過沒多久，直接放上「床戲動圖」拼了。

▲李現、楊紫《親愛的熱愛的》又名《蜜汁燉魷魚》。（圖／親愛的微博）

▲▼《親愛的》熱播，李現、楊紫組成「童顏CP」。（圖／翻攝親愛的微博）

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▲▼李現《親愛的，熱愛的》。（圖／翻攝自微博／電視劇親愛的熱愛的、李現）

李現出道8年爆紅，更被封「七月男友」，劇中飾演霸氣冷酷電競大神韓商言（GUN神），讓軟萌學霸女主角佟年（楊紫 飾）一見鍾情，上演女追男的浪漫愛情。該劇改編墨寶非寶小說《蜜汁燉魷魚》，早就擁有廣大的書迷，「真人化」備受關注，兩位男女主角神還原，也備受好評。

▲《親愛的熱愛的》KK戰隊5大男神。（圖／親愛的微博）

▲▼李現被封「七月男友」。（圖／翻攝親愛的微博）

▲▼李現《親愛的，熱愛的》。（圖／翻攝自微博／電視劇親愛的熱愛的、李現）

27歲李現畢業於北京電影學院表演系，2011年出演電影《萬箭穿心》出道，2017年網劇《河神》飾演男主角郭得友，獲2018紐約國際電視電影節多個獎項，演技實力備受肯定。出道8年因《親愛的》爆紅，每天都登熱搜，人氣關注度直線上升。

▲兩大衛視拚收視 。（圖／翻攝新浪微博）

▲▼兩大衛視搶收視，各自放上吻戲、床戲頭像。（圖／翻攝新浪微博、親愛的微博）

▲李現、楊紫《親愛的熱愛的》又名《蜜汁燉魷魚》。（圖／親愛的微博）

李現擁有濃眉挺鼻，魅力的單眼皮，MAN度爆表的霸氣，恰好符合男主角韓商言人設，冷酷寡言的他，其實內心溫柔，尤其在軟萌的女主角（楊紫 飾）面前，釋放出全部柔情，專寵一人的愛情，讓粉絲姨母心爆發。

最新劇情進展到兩人正式交往，即將上演甜蜜初吻，讓劇迷緊盯直播，衛視官方微博、許多知名電視劇博主也頻頻放出各式預告圈粉，給足粉絲福利，不少網友更說：「要拼贏就放出床戲完整片段！」

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