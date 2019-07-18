除了「GUN神」李現帥炸！《蜜汁燉魷魚》KK戰隊還有「5大男神」

記者林奕如／綜合報導

李現在《親愛的，熱愛的》（又名《蜜汁燉魷魚》）飾演霸氣冷酷電競大神韓商言（GUN神），讓女主角佟年（楊紫 飾）一見鍾情，戲外也迷倒許多粉絲，甚至被封為「七月男友」，他劇中創立「K&K」戰隊，帶領一群年輕人爭奪世界舞台，隊內「5大男神」人氣爆棚，還有人拱可以組男團了。

▲▼《親愛的熱愛的》熱播，李現（上）、胡一天（下）被封電競男神。（圖／親愛的微博）

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胡一天飾演「神之左手、天才少年」吴白（Dt），12歲被表哥韓商言（李現 飾）拉去看比賽，對電競女神Appledog艾情（王真兒 飾）一見鍾情，為了跟隨她腳步，加入職業選手行列，就連網名Dt也代表dog’s time的意思，暗戀10年超專情，他的冠軍都是為了她，專情的人設，超級迷人。

▲李明德飾演令山（97）。（圖／親愛的微博）

李明德飾演令山（97）1996年出生，就讀北京電影學院，是科班出身的專業演員，以《人不彪悍枉少年》司徒二條出道，在劇中古靈精怪，不斷助攻男女主角感情，可愛長相獲得不少觀眾關注。

▲余承恩飾演戴風（Demo）。（圖／親愛的微博）

余承恩飾演戴風（Demo），1998年出生，顏值爆表，他的人設超討喜，是一個可愛的小迷糊，而且還非常喜歡八卦，第一次見到女主角佟年就喊「大嫂」，神助攻她和韓商言感情。

▲文苡帆飾演沈哲（Grunt）。（圖／親愛的微博）

文苡帆飾演沈哲（Grunt），畢業上海復旦大學，身高有181公分，角色是KK戰隊副隊長，也是一電競大神，這次因為角色關係戴上眼鏡，但網友發現不戴眼睛的他有另一種魅力，之前出演青春校園劇，還被封少女收割機。

▲許樂驍飾演周一（One）。（圖／親愛的微博）

隊內還有高大男神許樂驍飾演周一（One），角色向女主角自我介紹時，說自己是全隊最高、最帥的，所以叫周一，雖然有點開玩笑，但粉絲直呼身高是真高，長得也很帥。由於KK戰隊的隊服是黑白配色，加上男主角衣服清一色是黑色，形成個人風格，「KK戰隊穿衣風格」還一度登上熱搜。

▲KK戰隊5大男神，被網友封可組男團。（圖／親愛的微博）

