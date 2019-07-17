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劉以豪不甘心看她披婚紗　郭雪芙殘酷斷情：我要結婚了！

記者林奕如／台北報導

劉以豪在八大《我們不能是朋友》變身渣男，有交往10年女友，但心動劈腿郭雪芙，時而霸氣又時而溫柔，一步一步攻陷，讓有未婚夫的郭雪芙快抵擋不了。最新一集，準人妻的她試穿婚紗，看到劉以豪十分驚訝，但她依舊殘酷拒絕：「但是我要結婚了。」

▲郭雪芙《我們不能是朋友》披婚紗，劉以豪不甘心 。（圖／八大提供）

▲郭雪芙《我們不能是朋友》試婚紗，劉以豪不甘心 。（圖／八大提供）

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郭雪芙為戲穿上婚紗，但她透露自己將來結婚時，反而沒有特別想要穿禮服，甚至只想穿簡單、輕便的洋裝，描述長久以來她心中理想的婚禮畫面，希望能在海邊舉行，「然後我可以不用穿高跟鞋，能像野孩子那樣直接光腳走在沙灘上。」也希望前來祝賀的親友能隨性戲水，或是自在的吃著buffet，共享喜悅。

▲郭雪芙《我們不能是朋友》披婚紗，劉以豪不甘心 。（圖／八大提供）

▲郭雪芙雖然心動，但依舊斷情劉以豪。（圖／八大提供）

劇中郭雪芙對同學夏若妍的男友劉以豪動心，當被問到在現實生活中，是否也有過和朋友或同學喜歡上同一個人的經驗時？她努力回想，拼湊模糊的記憶：「好像有過耶，但因為當時年紀小，應該是單純的欣賞成分居多。」後來因為同學和對方在一起，自然就沒有其他特別的想法，郭雪芙打趣自己後來就喜歡別人啦。

▲郭雪芙《我們不能是朋友》披婚紗，劉以豪不甘心 。（圖／八大提供）

▲袁艾菲飾演郭雪芙閨蜜。（圖／八大提供）

該劇播出後受到許多關注，播映版權更是一路熱賣，目前總計有超過90個海外地區看得到這齣作品，視頻網站上架後，至今更累積超過3.5億點擊的驚人成績，成為近期最受矚目的台劇。另外，擁有原著小說版權的鏡文學，更接收到詢問電影版拍攝機會。

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劉以豪, 郭雪芙, 夏若妍, 孫其君, 袁艾菲, 陳慕, 我們不能是朋友, 馮凱

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