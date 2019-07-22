ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《龍紋身的女孩》魯妮瑪拉訂婚了！　情定大11歲「新版小丑」瓦昆菲尼克斯

記者蕭采薇／綜合報導

坎城影后魯妮瑪拉（Rooney Mara）以《龍紋身的女孩》一片打響名號，她在2017年與大11歲的坎城影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）交往，這對演技實力深厚的CP備受影迷喜愛。22日傳出兩人的好消息，這對交往近3年的璧人，已確定訂婚並攜手共度一生。

▲▼《笑畫人生》瓦昆菲尼克斯、魯妮瑪拉。（圖／傳影互動提供）

▲瓦昆菲尼克斯和魯妮瑪拉去年合作《笑畫人生》。（圖／傳影互動提供）

據美國雜誌《Us Weekly》報導，34歲的魯妮瑪拉和大她10歲的瓦昆菲尼克斯確定訂婚，女方也已經公開戴上婚戒。兩人三年前因合作《抹大拉的馬利亞》陷入熱戀，隔年5月在坎城影展首映認愛。去年他們在《笑畫人生》飾演情侶，互動貨真價實超甜蜜。

請繼續往下閱讀...

瓦昆和魯妮早在2013年共同演出《雲端情人》時就認識，雖然當時飾演無緣的前夫妻，沒有馬上在一起，但對彼此的欣賞從那時就種下愛苗；後2人合作《抹大拉的馬利亞》，被直擊十指緊扣出雙入對，戀情隨之浮上檯面。

魯妮瑪拉奪坎城影后。（圖／CFP）

▲魯妮瑪拉曾奪得坎城影后。（圖／CFP）

魯妮瑪拉是正統「富二代」女星，但她不以豪門千金為傲，從小配角開始演起，直到以《龍紋身的女孩》大放異彩。而瓦昆菲尼克斯則是硬底子影帝，並將飾演新版《小丑》。如今傳出訂婚的好消息，也讓影迷們相當開心和祝福。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

推薦閱讀

《冰與火》席恩、布蕾妮差點和艾美獎無緣　HBO證實：沒幫他們報名

《冰與火》席恩、布蕾妮差點和艾美獎無緣　HBO證實：沒幫他們報名

《陰屍路》第十季首張劇照曝光！　節目統籌透露「關鍵元素」

《陰屍路》第十季首張劇照曝光！　節目統籌透露「關鍵元素」

獨家／英國爆紅女聲媚布兒超愛「南韓天團」　自爆初次首爾行：買一堆周邊

獨家／英國爆紅女聲媚布兒超愛「南韓天團」　自爆初次首爾行：買一堆周邊

睽違五年發片強碰「兒童界天后」佩佩豬出道　女歌手絕望：我完了！

睽違五年發片強碰「兒童界天后」佩佩豬出道　女歌手絕望：我完了！

《神盾局特工》確定2020年播出最後一季！　漫威「最長壽影集」7年畫句點

《神盾局特工》確定2020年播出最後一季！　漫威「最長壽影集」7年畫句點

《泰坦》片場爆意外！飛車殘骸射出　25年資歷「好萊塢大咖」當場被砸死

《泰坦》片場爆意外！飛車殘骸射出　25年資歷「好萊塢大咖」當場被砸死

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德爆戀愛ING！　「穿情侶裝」約會20歲女大生曖昧拍屁

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德爆戀愛ING！　「穿情侶裝」約會20歲女大生曖昧拍屁

男學生「上英聽課撞鬼」耳機傳詭異女聲：地獄見　墜樓慘死噴腦漿

男學生「上英聽課撞鬼」耳機傳詭異女聲：地獄見　墜樓慘死噴腦漿

小賈斯汀開微博「第一張照片」吸55萬讚　粉興奮：不用翻牆看放閃了！

小賈斯汀開微博「第一張照片」吸55萬讚　粉興奮：不用翻牆看放閃了！

參加《創造101》被笑「大媽選手」黑又胖　王菊被蕾哈娜相中拍美妝廣告

參加《創造101》被笑「大媽選手」黑又胖　王菊被蕾哈娜相中拍美妝廣告

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

快訊／宋慧喬、宋仲基離婚正式生效！　切斷1年8月婚姻「從今天起變陌生人」

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

程瀟「髮際線嚴重後退」禿到變清朝人！　風吹起瀏海..光溜溜額頭露餡網看呆

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

魯妮瑪拉, Rooney Mara, 龍紋身的女孩, 瓦昆菲尼克斯, Joaquin Phoenix

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《玩很大》出包PTT噓爆！　紅隊認失誤「PO一刀未剪片」道歉了
  2. 周杰倫「超話破億冠軍」創微博新記錄！　本人暖回：這麼挺偶像的粉絲
  3. 請夏4年沒休息！　粉絲安慰「妳要健康」⋯她掩面爆哭
  4. 楊麗花為實現「慢飛小粉絲」願望...親送戲服父母感動落淚
  5. 李依瑾被「狠掐33秒」整臉漲紅超驚悚！　網嚇瘋：這演法太犧牲
  6. 鹿晗爆分手關曉彤！　「小7歲個性不合」為利益翻臉…他回應了
  7. 《龍紋身的女孩》魯妮瑪拉訂婚了！　情定大11歲「新版小丑」瓦昆菲尼克斯
  8. 曾治豪心痛吐賀一航生前狀態「他肚子變大」不化驗：醫生只能猜
  9. 三浦春馬要來了！見面會獻給台灣　8／29大直會粉絲
  10. 香港變人間煉獄！　主播衝進救人…慘被元朗白衣人「爆頭往死裡打」滿地鮮血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366