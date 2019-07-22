《龍紋身的女孩》魯妮瑪拉訂婚了！　情定大11歲「新版小丑」瓦昆菲尼克斯

記者蕭采薇／綜合報導

坎城影后魯妮瑪拉（Rooney Mara）以《龍紋身的女孩》一片打響名號，她在2017年與大11歲的坎城影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）交往，這對演技實力深厚的CP備受影迷喜愛。22日傳出兩人的好消息，這對交往近3年的璧人，已確定訂婚並攜手共度一生。

▲瓦昆菲尼克斯和魯妮瑪拉去年合作《笑畫人生》。（圖／傳影互動提供）

據美國雜誌《Us Weekly》報導，34歲的魯妮瑪拉和大她10歲的瓦昆菲尼克斯確定訂婚，女方也已經公開戴上婚戒。兩人三年前因合作《抹大拉的馬利亞》陷入熱戀，隔年5月在坎城影展首映認愛。去年他們在《笑畫人生》飾演情侶，互動貨真價實超甜蜜。

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瓦昆和魯妮早在2013年共同演出《雲端情人》時就認識，雖然當時飾演無緣的前夫妻，沒有馬上在一起，但對彼此的欣賞從那時就種下愛苗；後2人合作《抹大拉的馬利亞》，被直擊十指緊扣出雙入對，戀情隨之浮上檯面。

▲魯妮瑪拉曾奪得坎城影后。（圖／CFP）

魯妮瑪拉是正統「富二代」女星，但她不以豪門千金為傲，從小配角開始演起，直到以《龍紋身的女孩》大放異彩。而瓦昆菲尼克斯則是硬底子影帝，並將飾演新版《小丑》。如今傳出訂婚的好消息，也讓影迷們相當開心和祝福。

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