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快訊／《復仇者聯盟4》89天超越《阿凡達》　全球影史票房冠軍

記者洪文／綜合報導

漫威電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映第89天，全球票房於台灣時間7月21日早上超越27.87億美金（約879億台幣），正式超越《阿凡達》（Avatar），榮登全球影史票房冠軍。漫威總裁凱文費吉在SDCC聖地牙哥動漫展的漫威工作室發表會上率先慶祝。

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▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》全球票房超越《阿凡達》。（圖／翻攝自網路）

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》全球票房超越《阿凡達》。（圖／翻攝自網路）

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迪士尼CEO艾倫霍恩（Alan Horn）表示：「恭喜漫威工作室以及華特迪士尼工作室的團隊，並感謝世界各地的粉絲將《復仇者聯盟》提升到歷史高峰。」

《阿凡達》2009年上映，全球票房27.87億美金，蟬聯10年全球影史票房冠軍，位居其後的《鐵達尼號》全球票房21.87億美金則是蟬聯12年冠軍，10年來沒有任何電影可以撼動這兩部電影的成績。《復仇者聯盟4：終局之戰》上映12天爬上亞軍位置，在重新上映之後再度衝上一波票房，上映89天榮登全球影史票房冠軍。

票房網站《ComScore》分析師Paul Dergarabedian向外媒《好萊塢報導》透露，《阿凡達》如同「馬拉松式」累計票房，花了將近1年的時間，全球票房才到達27.87億美金頂峰，而《復仇者聯盟4：終局之戰》全球票房則是4個星期以內一下子衝上來的，再加上第二次重新上映，有助於票房提升。

值得注意的是，2009年、2019年全球票房最大差異是中國大陸市場的改變，《阿凡達》大陸票房2.04億美金，僅佔全球票房收入7％，而《復仇者聯盟4：終局之戰》大陸票房6.08億美金，占全球票房高達23％。

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不同於去年5月只有《死侍2》、《星際大戰外傳：韓索羅》兩部大片，《復仇者聯盟4：終局之戰》今年5月面臨《名偵探皮卡丘》、《捍衛任務3》、《哥吉拉II怪獸之王》、《阿拉丁》、《蜘蛛人：離家日》等片共同競爭，實屬不易。

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