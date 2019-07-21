【SDCC】《雷神索爾4》2個女主角！娜塔莉波曼回歸演出「女雷神」

記者洪文／綜合報導

漫威工作室（Marvel Studio）於台灣時間21日早上8點15分在「SDCC聖地牙哥動漫展」舉辦記者會，漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）正式宣布「漫威電影宇宙第4階段」計畫，《雷神索爾4》（Thor 4）確定推出，並公佈副標題為「Love and Thunder」，而且有2個女主角，「珍佛斯特」娜塔莉波曼（ Natalie Portma）確定回歸。

▲娜塔莉波曼接下錘子，確定在《雷神索爾4》演出女雷神 。（圖／翻攝自推特／Jeremy Conrad）

《雷神索爾4：愛情與雷聲》（暫譯，Thor: Love and Thunder）由《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）執導，「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、泰莎湯普森（Tessa Thompson）、娜塔莉波曼主演，預計2021年11月5日於北美上映。

請繼續往下閱讀...

娜塔莉波曼飾演的女科學家「珍佛斯特」，在2011年《雷神索爾》第1集首度現身，2013年再度演出《雷神索爾2：黑暗世界》，自此消失在漫威電影宇宙5年，就連《雷神索爾3：諸神黃昏》也沒有演出，她對外表示：「就我所知，我的角色已經結束了。」其實不少影迷不希望珍佛斯特與雷神索爾分手，甚至為她抱屈：「實力派演員被當成花瓶使用」、「才華全被浪費了」。

▲「珍佛斯特」娜塔莉波曼《復仇者聯盟4：終局之戰》全球首映會。（圖／達志影像／美聯社）



今年「珍佛斯特」娜塔莉波曼現身《復仇者聯盟4：終局之戰》紅毯，證實演出《復仇者聯盟4：終局之戰》，如今再度確認演出《雷神索爾4》，讓粉絲已全部陷入瘋狂，「她真的回來了」、「原來沒分手」、「正宮回來了」。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！