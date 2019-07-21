記者洪文／綜合報導

漫威工作室（Marvel Studio）於台灣時間21日早上8點15分在「SDCC聖地牙哥動漫展」舉辦記者會，漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）證實，《黑寡婦》（Black Widow）確定為「漫威電影宇宙第4階段」第1部電影，同時正式宣布包括史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）等全卡司，預計2020年5月1日於北美上映。

▲《黑寡婦》LOGO。（圖／翻攝自推特／Marvel Studio、翻攝自網路）



《黑寡婦》故事時間點在《美國隊長3：英雄內戰》之後，由《顫慄柏林》導演凱特蕭蘭（Kate Shortland）執導，史嘉蕾喬韓森演出「黑寡婦」娜塔莎（Natasha），而《我和我的摔角家庭》弗洛倫斯佩治（Florence Pugh）演出「第2代黑寡婦」葉蓮娜（Yelena），其他卡司包括《真寵》瑞秋懷茲（Rachel Weisz）、《怪奇物語》大衛哈伯（David Harbor）、《使女的故事》OT法格本（OT Fagbenle）。

請繼續往下閱讀...

▲漫威工作室SDCC聖地牙哥發表會。（圖／翻攝自推特／Jeremy Conrad）



「第2代黑寡婦」葉蓮娜貝洛娃（Yelena Belova），由弗洛倫斯佩治演出。這個角色在1999年短篇漫畫《異人族》第5期首度亮相，同樣是一名特工出身，而且是第二個以「黑寡婦」為代號的女英雄。她從小受訓就活在娜塔莎的陰影之下，無論多麽努力，組織都會拿兩人比較，讓她只能更努力去打破對方在紅房創下的紀錄成為新的黑寡婦。

▲《黑寡婦》漫畫「娜塔莎」（Natasha）、「葉蓮娜」（Yelena）。（圖／翻攝自網路）



►更多【SDCC聖地牙哥動漫展】相關新聞

同時，《黑寡婦》大反派曝光，確定是「模仿大師」（Taskmaster），由大衛哈伯演出。這個角色在1980年漫畫《復仇者聯盟》第195期首次登場，又名東尼麥斯特（Tony Masters），具有強大的模仿能力，可以完美地、精確地複製目標的任何複雜的肢體動作，甚至可以模擬語音，還有過目不忘的記憶力，唯一無法模仿的只有漫畫中的好友死侍。

▲《黑寡婦》大反派模仿大師。（圖／翻攝自網路）