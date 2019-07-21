【SDCC】《驚奇四超人》確定第4度翻拍　回歸漫威電影宇宙

記者洪文／綜合報導

迪士尼、福斯合併之後，外界最關心原本福斯影片手中的《X戰警》、《驚奇四超人》未來動向。漫威工作室（Marvel Studio）於台灣時間21日早上8點15分在「SDCC聖地牙哥動漫展」舉辦發表會，漫威總裁凱文費吉親口證實正在籌備《變種人》（Mutants）、《驚奇四超人》（Fantastic Four），網友推爆：「今天太多驚喜了！」

▲福斯影片2015年第2度推出《驚奇4超人》。（圖／翻攝自網路）



漫威總裁凱文費吉在「SDCC聖地牙哥動漫展」漫威發表會當中，宣布「漫威電影宇宙第4階段」的計畫，包括《黑寡婦》、《永恆族》、《上氣》、《奇異博士2》、《雷神索爾4》等片，還有Disney+影集《獵鷹與酷寒戰士》、《緋紅女巫與幻視》、《洛基》、《假如⋯？》、《鷹眼》等。

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發表會尾聲，漫威總裁凱文費吉坦言：「沒有足夠時間再說2021年之後的案子。」他證實確定籌備《驚奇隊長2》（Captain Marvel 2）、《黑豹2》（Black Panther 2）、《星際異攻隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）、《刀鋒戰士》（Blade）、《驚奇四超人》以及《變種人》（Mutants）等片，不過並未說明詳細上映時間。

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事實上，《驚奇四超人》至今已翻拍3次，1994年版本還未上映便因「評價太差」而消失，福斯影片買下版權之後在2005年推出第2版，由潔西卡艾芭（Jessica Alba）飾演「隱形女」、當時還未成為「美國隊長」的克里斯伊凡（Chris Evan）飾演「霹靂火」，拍了2集口碑不如預期因此停擺，直到2015年第3度翻拍，結果口碑、票房慘到谷底，從此再也沒有拍攝計畫，如今交由漫威工作室親自操刀，粉絲都相當期待。

