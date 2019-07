【SDCC】1張圖秒懂「漫威第4階段」5部電影+5部影集！卡司、上映時間全解析

記者洪文/綜合報導

漫威工作室(Marvel Studio)於台灣時間21日早上8點15分在「SDCC聖地牙哥動漫展」舉辦記者會,漫威總裁凱文費吉(Kevin Feige)正式宣布「漫威電影宇宙第4階段」計畫,包括《黑寡婦》、《永恆族》、《上氣》、《奇異博士2》、《雷神索爾4》等5部電影以及《獵鷹與酷寒戰士》、《汪達與幻視》、《洛基》、《WHAT IF…?》、《鷹眼》等5部影集。

▲漫威電影宇宙第4階段。(圖/翻攝自推特/Jeremy Conrad)

【漫威電影、影集推出時間表】

2020年5月1日 電影《黑寡婦》

2020年秋季 影集《獵鷹與酷寒戰士》

2020年11月6日 電影《永恆族》

2021年2月12日 電影《上氣》

2021年春季 影集《汪達與幻視》

2021年5月7日 電影《奇異博士2》

2021年春季 影集《洛基》

2021年夏季 影集《WHAT IF…?》

2021年秋季 影集《鷹眼》

2021年11月5日 電影《雷神索爾4》

2022年2月18日(尚未公布)

2022年5月6日(尚未公布)

2022年7月29日(尚未公布)

黑寡婦(Black Widow)

2020年5月1日

在《復仇者聯盟:終局之戰》、《蜘蛛人:離家日》之後,《黑寡婦》為第4階段第1部電影,故事時間點在《美國隊長3:英雄內戰》之後,由《顫慄柏林》導演凱特蕭蘭(Kate Shortland)執導,史嘉蕾喬韓森演出「黑寡婦」娜塔莎(Natasha),而《我和我的摔角家庭》弗洛倫斯佩治(Florence Pugh)演出「第2代黑寡婦」葉蓮娜(Yelena),大反派「模仿大師」由《怪奇物語》大衛哈伯(David Harbor)演出,其他卡司包括《真寵》瑞秋懷茲(Rachel Weisz)、《使女的故事》OT法格本(OT Fagbenle)等人,預計2020年5月1日上映。

▲《黑寡婦》。(圖/翻攝自推特/Marvel Studio)



▲史嘉蕾喬韓森(右起)、弗洛倫斯佩治、OT法格本、瑞秋懷茲。(圖/CFP)



獵鷹與酷寒戰士(Falcon and Winter Soldier)

2020年秋季

Disney+影集《獵鷹與酷寒戰士》由「獵鷹」安東尼麥基(Anthony Mackie)、「酷寒戰士」賽巴斯汀斯坦(Sebastian Stan)以及「齊莫」丹尼爾布爾Daniel Brühl主演,將在2020年秋季在Disney+推出。

▲《獵鷹與酷寒戰士》。(圖/翻攝自推特/Marvel Studio)



▲「獵鷹」安東尼麥基、「酷寒戰士」賽巴斯汀斯坦。(圖/CFP)



《永恆族》(暫譯,The Eternals)

2020年11月6日

《永恆族》由大陸女導演趙婷(Chloe Zhao)執導,《冰與火之歌:權力遊戲》理察麥登(Richard Madden)飾演男主角「伊卡利斯」(Ikaris)、安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)飾演被世人誤認為「希臘雅典娜女神」的「蒂娜」(Thena)、《揮灑烈愛》莎瑪海耶克(Salma Hayek)飾演Ajax、《MIB星際戰警:跨國行動》庫梅爾南賈尼(Kumail Nanjiani)飾演Kingo、《屍速列車》南韓演員馬東石飾演Gilgamesh、《恰吉》布萊恩泰瑞亨利(Brian Tyree Henry)飾演Phastos、勞倫李德瑞夫(Lauren Ridloff)飾演Macary,以及利亞麥(Lia Mchugh)飾演Sprite,預計2020年11月6日上映。

▲《永恆族》。(圖/翻攝自推特/Marvel Studio)



▲馬東石、安潔莉娜裘莉。(圖/CFP)



《上氣》(暫譯,Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

2021年2月12日

漫威首部華人英雄電影《上氣》,由曾「驚奇隊長」布麗拉森合作《她和她的小鬼們》的日裔美籍導演德斯汀克雷頓(Destin Cretton)擔任導演,《神力女超人1984》、《蜘蛛人:新宇宙》華裔美籍編劇華裔美籍大衛卡拉哈姆(Dave Callaham)撰寫劇本,男主角「上氣」為加拿大華裔演員劉思慕(Simu Liu),大反派「滿大人」由金馬影帝梁朝偉飾演,還有《瘋狂亞洲富豪》美籍中韓混血女星奧卡菲娜(Awkwafina)演出,預計在2021年2月12日農曆春節假期上映。

▲《上氣》。(圖/翻攝自推特/Marvel Studio)



▲導演德斯汀克雷頓、男主角劉思慕。(圖/CFP)



《汪達與幻視》(暫譯,WANDAVISION)

2021年春季

Disney+影集《汪達與幻視》由「緋紅女巫」伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen)、「幻視」保羅貝特尼( Paul Bettany )主演,而《驚奇隊長》當中驚奇隊長黑人好友的女兒「莫妮卡蘭博」(Monica Rambeau)也將出現,並且確定由《嘻哈世家》泰娜帕麗斯(Teyonah Parris)演出。

《奇異博士2》(暫譯,Doctor Strange 2: Multiverse of Madness)

2021年5月7日

《奇異博士2》副標題「Multiverse」證實「多元宇宙」確定出現在漫威電影宇宙。該片由首集導演史考特德瑞森(Scott Derrickson)回歸執導,「奇異博士」班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)、「緋紅女巫」伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen)共同主演,春季播出的Disney+影集《汪達與幻視》確定與這部電影的劇情有直接關聯。而導演透露,這部片將是漫威第一部「驚悚電影」。

▲《奇異博士2》。(圖/翻攝自推特/Marvel Studio)



▲班奈狄克康柏拜區。(圖/CFP)



《洛基》(暫譯,LOKI)

2021年春季

Disney+影集《洛基》由「洛基」湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)主演,故事確定從《復仇者聯盟:終局之戰》當中洛基在紐約大戰拿了寶石逃走之後開始說起。

▲《洛基》。(圖/翻攝自推特/Marvel Studio)



▲「洛基」湯姆希德斯頓。(圖/CFP)



《WHAT IF…?》

2021年夏季

Disney+影集《WHAT IF…?》是漫威工作室首次製作的動畫影集,改編自同名漫畫,片中有一個「觀察者」(The Watcher)的角色,專門觀察各個宇宙並記錄下來,該角色由《西方極樂園》傑佛瑞懷特(Jeffrey Wright)幕後獻聲。漫威總裁凱文費吉補充表示,許多漫威電影宇宙的明星都將會為自己的角色獻聲。

▲《假如⋯?》。(圖/翻攝自推特/Marvel Studio)



鷹眼(暫譯,HAWKEYE)

2021年秋季

Disney+影集《鷹眼》由「鷹眼」傑瑞米雷納(Jeremy Renner)主演,影集當中確定會出現「女鷹眼」凱特畢夏普(Kate Bishop)這個角色。

▲《鷹眼》。(圖/翻攝自推特/Marvel Studio)



▲「鷹眼」傑瑞米雷納現身漫威工作室SDCC發表會。(圖/CFP)



《雷神索爾4》(暫譯,Thor:Love and Thunder)

2021年11月5日

《雷神索爾4》由《雷神索爾3:諸神黃昏》導演塔伊加維迪提(Taika Waititi)執導,「雷神索爾」克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)、「女武神」泰莎湯普森(Tessa Thompson)確定演出。令人驚喜的是前2集的女主角「珍佛斯特」娜塔莉波曼( Natalie Portma)確定回歸,如同漫畫擔任「女雷神」的角色。

▲《雷神索爾4》。(圖/翻攝自推特/Marvel Studio)

▲「珍佛斯特」娜塔莉波曼、「雷神索爾」克里斯漢斯沃、「女武神」泰莎湯普森。(圖/CFP)



▲娜塔莉波曼高舉雷神之鎚,宣布將在《雷神索爾4》擔任「女雷神」。(圖/CFP)

2021年之後的漫威計畫

宣布上述10部作品之後,漫威總裁凱文費吉坦言:「沒有足夠時間再說2021年之後的案子。」他證實確定籌備《驚奇隊長2》(Captain Marvel 2)、《黑豹2》(Black Panther 2)、《星際異攻隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)、《漫威刀鋒戰士》(Blade)、《驚奇4超人》(Fantastic Four)以及《變種人》(Mutants)等片,詳細上映時間並未說明。

沒想到,發表會最後大合照時出現大驚喜。漫威總裁凱文費吉宣布《幸福綠皮書》奧斯卡得主馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)擔任《刀鋒戰士》男主角,他也走出來與上述10部作品的演員一同合照。

▲《刀鋒戰士》。(圖/翻攝自推特/Marvel Studio)



▲馬赫夏拉阿里驚喜現身漫威工作室SDCC發表會。(圖/CFP)



