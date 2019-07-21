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【SDDC】漫威首位同志英雄！《雷神索爾4》女武神霸氣出櫃：我需要一位皇后

記者洪文／綜合報導

「女武神」泰莎湯普森（Tessa Thompson）在《復仇者聯盟：終局之戰》結尾接下阿斯嘉的王位，如今確定回歸《雷神索爾4》（暫譯，Thor: Love and Thunder）。她21日在SDCC聖地牙哥動漫展漫威工作室發布會宣布「女武神將在片中找一位皇后並肩作戰」霸氣出櫃，漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）證實：「她是漫威史上首位LGBTQ（同志）英雄！」

▲▼女武神《復仇者聯盟3》到底去哪？。（圖／翻攝自Marvel臉書）

▲女武神是漫威首位同志英雄。（圖／翻攝自Marvel臉書）

《雷神索爾4》確定由《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）執導，「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、「女武神」泰莎湯普森再度演出，前2集的女主角「珍佛斯特」娜塔莉波曼（ Natalie Portma）確定回歸，將在片中變成「女雷神」。

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▲▼漫威工作室SDCC聖地牙哥動漫展發表會。（圖／CFP）

▲漫威工作室SDCC聖地牙哥動漫展發表會。（圖／CFP）

在《復仇者聯盟：終局之戰》結尾接下阿斯嘉王位的「女武神」泰莎湯普森在發表會透露：「身為新任的國王，她需要去為自己尋找一位皇后。這將會是她上任後頒布的第一道命令。她心中是有些構想的，大家可以期待一下！」

漫威總裁凱文費吉向外媒《io9》證實，女武神是漫威首位LGBTQ英雄，她將在《雷神索爾4》藉由尋找皇后一起並肩作戰的部分，有一段LGBTQ愛情的故事線，「這個安排不只在《雷神索爾4》可以感受到多元族群再現的程度，未來還會出現在我們的電影當中。」

▲▼克里斯漢斯沃、「女武神」泰莎湯普森。（圖／達志影像）

▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃、「女武神」泰莎湯普森。（圖／迪士尼提供）

事實上，泰莎湯普森過去多次公開談到女武神的性向，像是她在4月出席《復仇者聯盟：終局之戰》首映會才向外媒《綜藝報》（Variety）表示：「在漫畫正史中，女武神是個雙性戀，所以你會看到她跟女人、男人都可以在一起，也是這個角色吸引我的地方。」

對於《雷神索爾3：諸神黃昏》沒有彰顯女武神的性向，泰莎湯普森表示：「大多數英雄在故事一開始都不是浪漫的生活，他們要面對很大的風險，比方說拯救世界，所以優先順序當然是擺在後面。」她很開心《驚奇隊長》打破外界對於女權的刻板印象，「感覺我們真的進入漫威新的階段。」

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漫威之父史丹李曾說：「那些讓你跟別人與眾不同的東西，就是你的超能力！」泰莎湯普森引用他的話表示：「我們生活在一個想愛誰就愛誰、想做誰就做誰的時代中，讓世界上各種不同的故事放在電影裡是很棒的！」

《雷神索爾4》預計2021年11月5日上映。

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