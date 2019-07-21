記者洪文／綜合報導

漫威首位華人英雄誕生！漫威工作室（Marvel Studio）於台灣時間21日早上8點15分在「SDCC聖地牙哥動漫展」舉辦記者會，漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）正式宣布加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu）演出《上氣》（Shang-Chi）男主角，消息一出受到網友熱烈討論。

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▲漫威工作室SDCC聖地牙哥發表會。（圖／翻攝自推特／Marvel Studio）



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《上氣》（Shang-Chi）由曾「驚奇隊長」布麗拉森合作《她和她的小鬼們》的日裔美籍導演德斯汀克雷頓（Destin Cretton）擔任導演，《神力女超人1984》、《蜘蛛人：新宇宙》華裔美籍編劇華裔美籍大衛卡拉哈姆（Dave Callaham）撰寫劇本，男主角「上氣」為加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu），「滿大人」由金馬影帝梁朝偉飾演，還有《瘋狂亞洲富豪》美籍中韓混血女星奧卡菲娜（Awkwafina）也將演出，預計在2021年2月12日農曆春節假期上映。

▲《上氣》男主角劉思慕。（圖／翻攝自Instagram）



▲梁朝偉演出《上氣》滿大人。（圖／翻攝自Comicbook）

其實自從《上氣》籌備消息一出，網友提出許多男主角夢幻名單，包括彭于晏、吳彥祖等男神，或是《從前，有個好萊塢》飾演「李小龍」的邁克瑪赫（Mike Moh）、《金剛戰士》飾演「黑衣戰士」的林路迪（Ludi Lin）、《陰屍路》飾演「李格倫」的史蒂芬元（Steven Yeun）等人。不過先前傳出選角條件為年齡20歲至29歲之間，而且必須具備華人血統，排除其他地區亞裔演員演出，又因應故事題材須有武術底子，刷掉一票男神，最後漫威工作室選擇29歲的劉思慕，的確具備各項條件。

▲《上氣》男主角劉思慕。（圖／翻攝自Instagram）



漫畫中「上氣」首度出現在1973年《Special Marvel Edition》第15期中，由Steve Englehart和Jim Starlin創作出，為反派傅滿洲的兒子，生長環境與世隔絕，從小就接受武術訓練，無論是雙截棍還是劍都難不倒他，剛開始為父親執行任務，後來知道父親是個壞蛋後，便決定起身對抗。