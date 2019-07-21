《怪奇物語》11曬美照…頭戴紫色鮮花　「電眼迷濛微張」美到不能呼吸！

記者阮巧雯／綜合報導

15歲英國小演員米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），因飾演影集《怪奇物語》女主「Eleven（11）」角聲名大噪，從第一季的平頭小女孩一直到第三季頭髮慢慢留長，越來越有女人味的造型，讓廣大影迷很有感。她近日就上傳有紫色鮮花特效的自拍，迷倒不少粉絲。

▲15歲英國女童星米莉芭比布朗因飾演《怪奇物語》女主角聲名大噪。（圖／翻攝自IG／milliebobbybrown）

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照片中，米莉身穿乾淨純白背心，頭上戴著一朵鮮艷紫羅蘭，她微嘟雙唇，露出朦朧迷人眼神，與劇中小男孩形象反差甚大，讓網友看了驚呼：「太美了」、「快來幫忙，我快不能呼吸了」、「妳根本就是活生生的公主」。

▲米莉芭比布朗成熟女人味自拍，讓粉絲大讚不已。（圖／翻攝自IG／milliebobbybrown）

米莉擁有時尚高級臉，除了演出影集，也為不少品牌拍攝照片，化了妝穿上少女服裝，與劇中飾演角色「Eleven（11）」，呈現滿滿反差萌，每次上傳時裝照，都引來大批粉絲狂讚：「我戀愛了」、「不敢相信妳只有15歲」。

▲米莉芭比布朗從《怪奇物語》第一季到第三季造型，逐漸走向少女感。（圖／翻攝自IG／strangerthingstv、milliebobbybrown）

▲▼米莉芭比布朗私底下是一位少女味十足的小女生。（圖／翻攝自IG／milliebobbybrown）



