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雷／魏無羨《陳情令》魔化開外掛　大戰血殺四方…網：A爆了

記者林奕如／台北報導

肖戰、王一博主演《陳情令》，躍身成為新一代的古裝男神。最新劇情邁向高潮，肖戰飾演的魏無羨爬出亂葬崗，霸氣成為「夷陵老祖」，血殺四方開外掛，「不夜天大戰」滅溫氏，替對他有恩的江氏復仇，而觀眾也很期待他與王一博飾演的藍忘機闊別許久見面，兄弟情的發展。

▲肖戰、王一博《陳情令》 。（圖／WeTV提供）

▲肖戰（飾演魏無羨）從亂葬崗回歸，和王一博（飾演藍忘機）重逢 。（圖／WeTV提供）

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該劇改編墨香銅臭小說《魔道祖師》，以五大家族為背景，經典的射日之征，各大世家共同討伐溫氏，王一博（飾演藍忘機）也參與其中，面對兇猛的溫氏傀儡快無法招架，此時消失許久的肖戰（飾演魏無羨）霸氣回歸，吹起他的黑笛「陳情」，招來黑壓壓的鬼氣，讓兇猛的溫氏傀儡，毫無招架之力，帥氣助攻下，溫氏被滅。

▲《陳情令》肖戰「夷陵老祖」霸氣上線。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲▼肖戰（飾演魏無羨）入魔道，變成「夷陵老祖」。（圖／WeTV提供、翻攝騰訊視頻）

▲肖戰、王一博《陳情令》 。（圖／WeTV提供）

肖戰（飾演魏無羨）修習鬼道，控制怨氣為己所用，成為一代魔道祖師。但最愛的師姐江厭離被他誤傷死去，導致她的弟弟江澄不諒解，最後被江澄手刃墜落於不夜天懸崖死無全屍，讓讓藍忘機（飾演藍忘機）悲痛不已，不少粉絲哭倒直呼：「劇情開虐啊，期待16年後兩人再相遇。」

▲肖戰、王一博《陳情令》 。（圖／WeTV提供）

▲最新劇照曝光，後面劇情即將開虐 。（圖／WeTV提供）

官方也曝光兩人淋雨最新劇照，肖戰說，這場戲要表達魏無羨的傷心，拍攝人工雨太大，眼睛都睜不開，網友則是腦補男男CP感情，認為魏無羨雖看似玩世不恭，卻堅守心中的道義，而他和藍忘機在一起時候，卻又像變個人，時不時的撒嬌，讓人直呼：「藍忘機你快收了他吧！」該劇在WeTV全網獨播。

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肖戰, 王一博, 陳情令, 魏無羨, 藍忘機, 夷陵老祖, 魔道祖師

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