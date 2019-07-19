跟小王在鋼琴上熱吻被老公撞見！林逸欣被封「地表最強前妻」

記者林奕如／台北報導



謝佳見在台視、東森《男神時代》飾演風靡無數少女的男神小說家，人前風光，人後卻是親眼目睹前妻林逸欣劈腿背叛，多年後仍走不出情傷的失意男。林逸欣也被劇組公認是「地表最強前妻」，她笑說自己聽過地表最強小三、老爸，但前妻這個封號好像還真是第一人。

▲林逸欣飾演「地表最強前妻」。（圖／東森提供）

林逸欣跟謝佳見是初次合作，但兩人戲裡的感情戲都非常重，「像我們第一場對戲，就是謝佳見撞見我跟小王在鋼琴上忘情熱吻，謝佳見還說他當下衝擊真的很大。」她和謝佳見還有一場吻戲，兩人吻得很深情、很唯美，拍得太順利了，笑虧這對夫妻就是要走灑狗血路線才有感覺。

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▲謝佳見劇中狠挖葉星辰被前男友劈腿情史。（圖／東森提供）

謝佳見劇中被劈腿，自己也曾有過此經歷，「當時就很年輕、不知道怎麼處理，所以就藉酒麻痺自己，跟劉萬鏢（劇中名）很像。所以我看到林逸欣劈腿的那場戲時，在旁邊還一度哭到崩潰，花了一段時間才平復下來。」他表示現在自己成長了很多，如果遇到一樣的情況會坦然面對，「因為不是我的，再怎麼挽留都不會有好結果。」

▲葉星辰崩潰大哭。（圖／東森提供）



劇中葉星辰也被謝佳見狠挖前男友劈腿、過世的情史後，一個人在房中崩潰大哭，拍了一整天，哭到人都要虛脫，葉星辰說：「我那天拍了各種不同的哭戲，從早哭到晚，後來連導演都怕我脫水虛脫。而且明天愛（劇中名）的回憶真的太痛苦了，有時候會不小心看到自己失去的、過去做過一些後悔的事，所以當下的我是真的很入戲。」葉星辰感嘆，自己也是在學生時期被男友劈腿，當時也是躲起來哭了一整天。