張彬彬低音砲狂撩「宣示主權」！林依晨《花不棄》心動被攻陷

記者林奕如／台北報導

林依晨在《小女花不棄》劇中周旋陳煜（張彬彬 飾）及東方炻（林柏宏 飾）之間，面對兩人甜言蜜語撩不停的攻勢，她表示在沙漠中陳煜對花不棄說：「我不准你吃他（東方炻）的東西！」這句話充滿了佔有慾及主權宣示的概念，讓她覺得最被撩到。

▲林依晨《小女花不棄》人氣不減。（圖／中天提供）

請繼續往下閱讀...

她睽違5年演出古裝劇，人氣依舊不減，締造了極高的討論度。她自曝現實生活中的自己與花不棄十分雷同，臨機應變能力好、不喜歡一成不變的生活，有著打不死的堅強意志。而東方炻劇中曾說過：「不棄，你知道我為什麼從來不叫你這個名字嗎？因為我聽陳煜這麼喊你，我不想和他一樣，所以我從來都只叫你朱丫頭。」東方炻認為朱丫頭是他對花不棄的專屬稱呼，代表「不棄不棄，永遠對你不離不棄」，讓林依晨聽了也是感動滿滿。

▲林依晨被張彬彬情話撩到。（圖／中天提供）

劇中還有一場是花不棄被關進柴房，她餓到徒手抓老鼠想將其生吞活剝，她笑說：「我是真的第一次抓家鼠，我說的是陰溝裡那種長尾巴的家鼠。」她其實很常抓老鼠，因為養了很多尾巴短短、很可愛的寵物鼠，但徒手抓這種長尾巴老鼠真的是人生中的第一次。拍攝時最擔心的是老鼠的安危，「因為老鼠的尾巴直接連接著脊椎是很脆弱的，我反而是擔心牠受傷，而不是擔心我自己受傷。」

儘管已有多部代表作，林依晨仍謙虛的說：「其實我覺得演的戲還真不多，等待歲月慢慢在我臉上、身上、心上留下痕跡，我就可以演更成熟的角色。」她也表示還想嘗試演出年齡跨度較大的角色、經典人物傳記的名人、古人或是宮廷戲，甚至也想嘗試演出非人類的角色。