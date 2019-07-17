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《聲林2》大馬猛獸資歷分析　根本都「職業級」歌手

娛樂中心／綜合報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》日前正式開錄，許多來自海外的「猛獸」也引起大家的注意。進棚名單中，共有6位選手皆是來自馬來西亞，除先前介紹過由節目夥伴Astro合作舉辦的海選中，脫穎而出的李艾薇與張子晴，其他的選手同樣來頭不小！

▲▼《聲林2》馬來西亞選手來勢洶洶。（圖／ETtoday）

▲入圍金曲獎最佳新人的王艷薇參賽力求突破。（圖／ETtoday）

出生於馬來西亞的王艷薇，以獨特的磁性嗓音著稱，出道前早已在華語樂壇累積相當的知名度。她在19歲以交換生身分來台，並在2014年參加《星光大道》闖進14強，隨即被唱片公司相中，一舉成為正式歌手。如今她拋開出道歌手的身分，再次站上選秀舞台，無論是表演經驗，或是這些年累積的功力，都是她強力的武器。

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▲▼《聲林2》馬來西亞選手來勢洶洶。（圖／ETtoday）

▲▼法蒂瑪若亞的歌唱實力相當驚人。（圖／ETtoday）

▲▼《聲林2》馬來西亞選手來勢洶洶。（圖／ETtoday）

法蒂瑪若亞（Fatimah Noryyah）這名字許多人都不陌生，年僅11歲的她是《聲林2》年紀最小的選手。她在10歲時參加大陸歌唱節目《中國新聲代》第五季，以陳奕迅的《讓我留在你身邊》一曲爆紅，小小年紀的聲線相當獨特，乾淨的嗓音被譽為「天籟精靈」，咬字極具特色，不害怕面對舞台的壓力，以及表演性十足的演出，已與專業等級的歌手沒兩樣。

▲▼《聲林2》馬來西亞選手來勢洶洶。（圖／ETtoday）

▲劉思延擁有眾多大型選秀節目資歷。（圖／ETtoday）

22歲的劉思延擁有不少大型選秀節目比賽經驗，包含2017年《The Voice》（馬來西亞）獲得前4強、伍思凱戰隊前4強，以及2018年在《中國好聲音》獲得前14強、哈林戰隊前4強。仍在學、年僅19歲的羅文彥雖無表演與比賽經驗，不過卻能從台北海選中被評審相中，表現值得期待。另外，之後也會陸續介紹來自各地的特色選手，喜愛《聲林》的觀眾可得隨時關注了！

▲▼《聲林2》馬來西亞選手來勢洶洶。（圖／ETtoday）

▲素人選手羅文彥的實力備受期待。（圖／ETtoday）

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於E-City都會台播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。」中天、台視現正持續熱播《聲林之王1》。

●最新消息都在聲林之王官網
●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團

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聲林之王, 聲林, 聲林2, 聲林之王2

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