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ØZI被爆熱戀辣模真相曝光　葉璦菱洩五字反應

記者蔡琛儀／台北報導

甫獲金曲新人獎的ØZI，音樂才剛獲得大眾關注，個人的一舉一動也被放大檢視，今天《鏡週刊》報導他和辣模Angelina（陳怡安）爆戀情，但又疑似介入Angelina與球星張宗憲，對此，ØZI的經紀人替他喊冤，表示「當小王」這個指控，對ØZI來說是個很大的傷害。

▲ØZI慶功宴。（圖／記者林敬旻攝）

▲ØZI透過金曲獎被大眾所知，個人行為也被放大檢視。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

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ØZI經紀人表示，他們和Angelina是在去年底透過MV《掠食》拍攝團隊介紹認識，進而邀請Angelina當女主角，當時也是兩人初次見面，與週刊報導2017年兩人就曖昧事實不符，由於Angelina個性大方，很快就和眾人打成一片，常跟他們一起吃飯、唱歌，ØZI媽媽葉璦菱相當好客，也曾邀請Angelina和ØZI的朋友、工作人員一起到家裡吃飯；但經紀人表示，不會過問藝人私生活，因此無從確認兩人目前是否真的戀愛中，但公司不會禁止他談戀愛，沒把兩人的未來說死。

經紀人透露ØZI至今仍跟爸爸媽媽同居，她今天將報導轉給葉璦菱看，葉璦菱還大笑：「什麼同居啦！」ØZI日前到洛杉磯錄新歌，目前人還在返台路上，尚未對報導作出回應，但他明天將出席代言活動，勢必將被關心此事。

▲▼ Angelina。（圖／翻攝臉書／Angelina）

▲Angelina傳出和ØZI熱戀中。（圖／翻攝臉書／Angelina）

而Angelina前男友張宗憲也在IG大篇幅發文力挺前女友：「從我和安分手到現在也快半年了，我現在過得很好！我一直覺得在愛情裡從來都沒有誰對誰錯，只能說遺憾沒能和安走到最後，我們就像是情侶牽手走到了岔路不得不放下分開走，沒有人是完美的，只希望過去的事情就讓它過去，也希望大家不要打擾到安讓我們各自過各自的生活，也希望支持她的粉絲能繼續支持她，她是一個很真、很單純，也很傻的一個女孩子！以後我們都會過得更好，成為更好的人，這個社會需要更多的愛。」


「週刊的報導很多地方誇大且不實，我們從一開始的爭吵到後面相互理解且和平的分開，請不要再被誤導也請給我們一點私人空間，謝謝。」

「最後請不要把我塑造成很完美的人，我不是！在一起的六年裡我對她的忽視和在外面受到的挫折那所有的負面能量，回到了家都是她獨自承受，很多時候一個簡單的問候及擁抱其實可以化解很多誤會及爭吵，希望看到的人不要走上我走過的路，珍惜那位在背後默默支持你的那個女孩，也謝謝妳這六年所帶給我的回憶，有開心有爭吵也有淚水！我們都要更勇敢的面對每一天，加油唷，我們都支持妳。」

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