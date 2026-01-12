ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

帥T網紅爆染愛滋「背長滿顆粒」
星巴克連兩天「大杯以上買一送一」
阿信唱一半「要去看劉宇寧」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

阿信 劉宇寧 小澈 蔡依林 許光漢 楊琳 陳鎮川 陳哲遠

金球獎／SEVENTEEN Joshua「大開深V」帥翻紅毯　一句回家感動網

記者黃庠棻／台北報導

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日上午9點登場，稍早的紅毯可說是星光熠熠，尤其是KPOP受到全球喜愛，除了BLACKPINK成員Lisa穿著透視裝現身並將在典禮上擔任頒獎人之外，大咖韓團SEVENTEEN成員Joshua也登上金球獎星光大道。

▲SEVENTEEN成員Joshua登上金球獎紅毯。（圖／路透）

▲SEVENTEEN成員Joshua登上金球獎紅毯。（圖／路透）

SEVENTEEN成員Joshua稍早登上金球獎紅毯，他受到汽車品牌LEXUS邀請出席盛會，而他穿著一襲全黑西裝踏上星光大道，黑色襯衫大開深V，面對媒體與粉絲的目光，一路上始終帶著陽光、溫暖的微笑，帥氣的模樣也受到許多網友討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲SEVENTEEN成員Joshua登上金球獎紅毯。（圖／路透）

▲SEVENTEEN成員Joshua登上金球獎紅毯。（圖／路透）

不僅如此，Joshua從小就在洛杉磯長大，在接受採訪時他用流利的英文回應，坦言自己「身在洛杉磯，就是回家」，此言讓大批粉絲都相當感動，而他表示相當期待見到電影《科學怪人》的主演，因為自己才剛追完這部片。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

SEVENTEENJoshua

推薦閱讀

帥T網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

帥T網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

11小時前

阿信唱一半「要去看劉宇寧」！搭車20分鐘再趕回來　本人台上秒回應了

阿信唱一半「要去看劉宇寧」！搭車20分鐘再趕回來　本人台上秒回應了

12小時前

台北101爆歧視！越南移工看鞋遭酸「那很貴」　董座賈永婕深夜發聲

台北101爆歧視！越南移工看鞋遭酸「那很貴」　董座賈永婕深夜發聲

3小時前

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

3小時前

300萬帥T網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」　檢驗報告遭疑P圖

300萬帥T網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」　檢驗報告遭疑P圖

14小時前

蔡依林曬金唱片神級合照「小S站C位」！網驚喜：全台灣最貴的照片

蔡依林曬金唱片神級合照「小S站C位」！網驚喜：全台灣最貴的照片

3小時前

曾靠《癡情玫瑰花》爆紅！　楊琳「戶頭只剩千元」近況曝光

曾靠《癡情玫瑰花》爆紅！　楊琳「戶頭只剩千元」近況曝光

20小時前

小薰才爆欠費爭議！又捲丫頭陳年爆料「黑澀會閨蜜背叛」她拒澄清

小薰才爆欠費爭議！又捲丫頭陳年爆料「黑澀會閨蜜背叛」她拒澄清

4小時前

婚禮迎賓區「2男1女婚紗照」爆紅！主角是大咖男星　網笑虧：新娘超賺

婚禮迎賓區「2男1女婚紗照」爆紅！主角是大咖男星　網笑虧：新娘超賺

12小時前

BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

3小時前

劉宇寧演唱會監製是台灣王牌經紀人！　開唱狂炸麥「驚見綠色乖乖坐鎮」

劉宇寧演唱會監製是台灣王牌經紀人！　開唱狂炸麥「驚見綠色乖乖坐鎮」

14小時前

超大咖女星現身北車捷運站…一抬頭害羞了　民眾低頭「無人認出」

超大咖女星現身北車捷運站…一抬頭害羞了　民眾低頭「無人認出」

16小時前

熱門影音

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」
許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」

許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」
許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的

許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的
阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤
IVE變身啦啦隊　看完都被充滿電啦！

IVE變身啦啦隊　看完都被充滿電啦！
Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹
尖叫聲！CORTIS來了　〈What you want〉帥翻

尖叫聲！CORTIS來了　〈What you want〉帥翻
CORTIS踏上金唱片　帥氣拍照完走錯邊XD

CORTIS踏上金唱片　帥氣拍照完走錯邊XD
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

看更多

【謝謝勇敢店員】北市晚間火警「星巴克英雄」撲救被讚爆

即時新聞

剛剛
剛剛
17分鐘前21

金球獎／李奧納多當眾被主持人虧「女友不超過30歲」他真實反應曝

25分鐘前35

深夜還在直播賣水果！69歲澎恰恰拚還債「瞇眼露疲態」千人守著他

25分鐘前0

李秉憲輸了金球獎！甜茶奪「音樂及喜劇類最佳男主角」還打敗李奧納多

38分鐘前110

金球／《Kpop 獵魔女團》得獎了！原唱上台落淚…感性感言全場鼓掌

53分鐘前20

金球獎／《混沌少年時》16歲童星破紀錄！奪男配角上台傻眼…全場笑了

1小時前52

珍妮佛勞倫斯「全身透視」走紅毯激辣！深V包不住上圍：我快全裸了

1小時前20

Jessica退團11年表演SNSD組曲！　 「最爭議選曲」掀韓網論戰

1小時前0

金球獎／SEVENTEEN Joshua「大開深V」帥翻紅毯　一句回家感動網

1小時前936

蔡依林北京演唱會過審仍遭檢舉！　陸網瘋傳：幾百封信投訴文旅局

2小時前60

Netflix《星期三》女星側邊挖空「僅靠細線撐」！I字遮重點 金球戰袍激辣

讀者迴響

熱門新聞

  1. 帥T網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面
    11小時前3231
  2. 阿信唱一半「要去看劉宇寧」！本人台上秒回應了
    12小時前86
  3. 台北101爆歧視！越南移工看鞋遭酸「那很貴」賈永婕發聲
    3小時前3242
  4. 《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭
    3小時前2610
  5. 300萬帥T網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」
    14小時前2413
  6. 蔡依林曬金唱片神級合照「小S站C位」
    3小時前1816
  7. 曾靠《癡情玫瑰花》爆紅！　楊琳「戶頭只剩千元」近況曝光
    20小時前4
  8. 小薰才爆欠費爭議！又捲丫頭陳年爆料「黑澀會閨蜜背叛」
    4小時前146
  9. 婚禮迎賓區「2男1女婚紗照」爆紅！主角是大咖男星
    12小時前63
  10. BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！
    3小時前105
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合