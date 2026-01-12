金球獎／SEVENTEEN Joshua「大開深V」帥翻紅毯　一句回家感動網

記者黃庠棻／台北報導

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日上午9點登場，稍早的紅毯可說是星光熠熠，尤其是KPOP受到全球喜愛，除了BLACKPINK成員Lisa穿著透視裝現身並將在典禮上擔任頒獎人之外，大咖韓團SEVENTEEN成員Joshua也登上金球獎星光大道。

▲SEVENTEEN成員Joshua登上金球獎紅毯。（圖／路透）

SEVENTEEN成員Joshua稍早登上金球獎紅毯，他受到汽車品牌LEXUS邀請出席盛會，而他穿著一襲全黑西裝踏上星光大道，黑色襯衫大開深V，面對媒體與粉絲的目光，一路上始終帶著陽光、溫暖的微笑，帥氣的模樣也受到許多網友討論。

▲SEVENTEEN成員Joshua登上金球獎紅毯。（圖／路透）

不僅如此，Joshua從小就在洛杉磯長大，在接受採訪時他用流利的英文回應，坦言自己「身在洛杉磯，就是回家」，此言讓大批粉絲都相當感動，而他表示相當期待見到電影《科學怪人》的主演，因為自己才剛追完這部片。

