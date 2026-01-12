Jessica退團11年表演SNSD組曲！　 「最爭議選曲」掀韓網論戰

記者張筱涵／綜合報導

韓星Jessica（鄭秀妍）近日於個人活動舞台上，罕見演唱多首過去所屬團體少女時代（SNSD）的經典歌曲，包括〈The Boys〉、〈I GOT A BOY〉、〈Genie〉、〈Mr.Mr.〉、〈GEE〉以及〈Into the New World〉，以組曲形式呈現，畫面曝光後迅速在網路上引發討論。

▲Jessica（左二）曾是少女時代成員。（圖／翻攝自FACEBOOK／소녀시대(Girls` Generation)）

相關舞台片段被上傳至南韓論壇theqoo，以「今天演唱會上帶來少女時代組曲舞台的Jessica」為題掀起熱烈回應，網友看法呈現明顯兩極。

支持者認為無可厚非 「她也是參與過的成員」

部分網友指出，Jessica當年確實參與過這些作品的錄製與宣傳，在個人演唱會上演唱並無不妥，「不是在電視節目上消費話題，而是粉絲向活動」、「她唱的是自己參與過的歌，沒什麼問題」。

也有人認為，現場觀眾多半是因喜愛「少女時代時期的Jessica」而前往，安排相關歌曲並不令人意外，甚至有網友稱讚她音色依舊出色。

▲部分人認為Jessica演唱少女時代歌曲也可以。（圖／jessica.syj IG）



批評聲浪不小 質疑「情懷行銷」、「自打臉」

不過，批評聲音同樣相當激烈。部分網友直言舞台「看起來很尷尬」、「像是在消費過去」，更有人提到Jessica過去曾公開表達不想繼續少女時代活動，卻在多年後以組曲形式重唱多首代表作，讓人感到矛盾。

此外，也有網友翻出她過去發行的小說內容，認為書中情節曾被外界解讀為影射少女時代成員，如今再演唱相關歌曲，「觀感難免讓人反感」。

〈再次重逢的世界〉抒情版引爆情緒 網友直指「無法接受」

爭議中，另一篇theqoo討論文更將焦點放在 〈Into the New World〉抒情版本。該版本對許多粉絲而言，承載著2014年少女時代東京巨蛋演唱會的重要回憶，當年在成員變動風波下，8位成員含淚完成舞台，被視為團體與粉絲共同撐過低潮的象徵。

▲少女時代在東京巨蛋落淚演唱〈Into the New World〉。（圖／翻攝自YouTube／OhMy KpopGeneration）



因此，Jessica在個人舞台上演唱該版本，被部分網友形容為「情感上難以接受」、「對當年舞台不夠尊重」，甚至直言「若是好聚好散，或許不會引發這麼大反彈」。

▼Jessica演唱抒情版〈Into the new world〉。（影片／取自X／hyori_sunie，如遭刪除請見諒）



▼在Jessica退出後，少女時代於東京巨蛋演唱抒情版〈Into the new world〉。（影片／取自YouTube／OhMy KpopGeneration，如遭刪除請見諒）



事隔多年仍掀波瀾 輿論再度聚焦「退團後定位」

Jessica於2014年退出少女時代，至今已超過10年，相關話題仍不時被提起。此次演出再次讓外界聚焦她與團體過往的連結，也反映出K-pop圈對「退團成員是否能使用團體資產」的長期爭議。

截至目前，Jessica並未針對相關爭議做出進一步回應。