Netflix《星期三》女星側邊挖空「僅靠細線撐」！I字遮重點 金球戰袍激辣

珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）憑藉Netflix影集《星期三》（Wednesday）在全球打開知名度，稍早現身金球獎星光大道時，一襲大面積挖空的禮服更是讓所有觀看直播的劇迷眼睛為之一亮！

▲珍娜奧蒂嘉現身金球獎紅毯。（圖／達志影像／美聯社）



畫面中，可以看到珍娜奧蒂嘉身穿一件全黑高領禮服，上半身佈滿精緻的黑色珠飾，I字型布料巧妙遮住重點部位；而雙肩處延伸出的長流蘇設計，隨著她的一舉一動擺動，增添了造型的靈動感。搭配其標誌性的深邃眼妝與隨興扎起的髮型，營造出既神祕又優雅的高級氣場。

▲珍娜奧蒂嘉的造型極具個人風格。（圖／達志影像／美聯社）



珍娜奧蒂嘉一轉身，隨即窺見這套禮服更大膽的剪裁，側腰兩側採大面積深挖空設計，僅以細線支撐，讓緊緻的纖腰與背部線條一覽無遺。背面則採取低調簡約的露背處理，銜接至流暢墜地的黑色長裙襬，在紅毯燈光下勾勒出俐落且修長的身影。

▲▼珍娜奧蒂嘉的禮服側面和背面都很有看頭。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，珍娜奧蒂嘉在本屆金球獎便是以《星期三》這部影集入圍最佳音樂及喜劇類電視劇女主角，將與《破案三人行》的Selena Gomez、《大熊餐廳》的Ayo Edebiri、《撲克臉》的Natasha Lyonne、《天作不合的我們》的Kristen Bell和《天后與草莓》的Jean Smart一同角逐獎項。

