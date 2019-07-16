24歲中性男星是導演親兒！「可男可女」風格前衛時尚圈愛死他

記者林映妤／台北報導

法國導演伊娃尤涅斯科（Eva Ionesco）執導，國際影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）主演新片《上流教慾》全台熱映，該片由導演親兒盧卡斯尤涅斯科（Lukas Ionesco）跨尺度演出，這對母子也將繼續在下一部作品合作。年僅24歲的盧卡斯尤涅斯科集才華於一身，片中大膽挑戰各種中性裝扮，可男可女風格前衛。

▲盧卡斯尤涅斯科可男可女，風格前衛。（圖／可樂電影提供）

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盧卡斯尤涅斯科從小就喜愛音樂、藝術、攝影，同時也是位模特兒，在母親的耳濡目染之下，不僅現在已有一間獨立工作室來創作自己的音樂，除了在《上流教慾》演出重要的米歇爾一角，也為電影創作主題音樂及片尾曲。

擁有帥氣臉蛋的盧卡斯尤涅斯科，大膽挑戰各種中性裝扮，目前也正在時尚圈嶄露頭角。伊娃尤涅斯科來台透露現在正著手進行的新劇本計劃，也會與兒子合作，2人將挑戰前所未有的奇幻殘酷題材，與她的前2部電影作品風格將會大相逕庭！

《上流教慾》描述1970年代法國上流社會奢豪之生活，複雜難解的情愛關係卻是當年熾熱嚮往。電影熱映中。

▲▼《上流教慾》盧卡斯尤涅斯科上演情慾戲碼。（圖／可樂電影提供）