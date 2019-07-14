ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大鶴爸媽激動：以你為榮！　早上一封簡訊「催促兒子回家」

記者洪文／台北報導

林鶴軒（大鶴）以《切小金家的旅館》奪下台北電影獎最佳男配角，在台上發表感言爆哭：「爸媽之前都不知道我在幹嘛！」其實爸爸、媽媽在得獎第一時間傳了訊息恭喜他，言語中看得出來滿是為他感到驕傲，隔一天爸爸更幽默傳了一封簡訊，讓他看完哭笑不得。

►►►台北電影獎完整得獎名單

▲▼台北電影節,台北電影獎,大鶴,林鶴軒。（圖／記者黃克翔攝）

請繼續往下閱讀...

▲大鶴林鶴軒。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

在大鶴得獎第一時間，爸爸媽媽接連傳訊息來恭喜。爸爸還是語重心長地說：「若有慶功請勿喝太多酒，切記身段要柔軟，是一小步也是一大步，再辛苦也值得。」還轉傳了大伯對他的期望，「鶴軒，不要忘記自己是有全力以赴的，期望更上一層樓，目標明確了，勇往直前，期待了。」

▲▼台北電影節,台北電影獎,大鶴,林鶴軒。（圖／記者黃克翔攝）

大鶴媽媽則說：「爸媽心裡很激動，爸媽以你為榮，得獎後要更加努力更謙虛上進。」短短兩行字看得出父母是如此為孩子感到驕傲，不過早上爸爸很幽默地傳了句，「昨晚喝醉了吧！何時要回來拿胃藥？」也算是另類的催促兒子回家同樂的概念。

▲▼台北電影節,台北電影獎,大鶴,林鶴軒。（圖／記者黃克翔攝）

其實圈內人緣很好的大鶴第一時間有收到許多好友的祝福，除了在現場的頒獎人宋芸樺、入圍女主角的郭書瑤，都跟著他一起哭到不行整個大淚崩，還有在看直播的Lulu事後也在私人臉書發文恭喜大鶴，「林鶴軒！！！你這個壞蛋～～～大家都要跟你一起了啊！你最棒了！」

▲▼台北電影節,台北電影獎,大鶴,林鶴軒。（圖／記者黃克翔攝）

►更多【台北電影獎】相關新聞

拿獎之後，大鶴和《切小金家的旅館》劇組一起參加了台北電影獎的酒會，本來肚子超餓的他，卻有點食不下嚥，只隨便吃了一點，彷彿靈魂抽離般的他笑說：「我覺得我好像還是在做夢，一切都好不真實喔。」他非常感謝第21屆台北電影獎讓今年的賽制變成個人獎可以入圍，讓我們這種剛起步但是一直在努力的演員有機會被看見，這是對我們最大的肯定了。

推薦閱讀

上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了

上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩喊話：永遠都是9個人

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩喊話：永遠都是9個人

《流星花園》葉莎近況曝光！　嫁豪門消失7年「為古天樂復出」

《流星花園》葉莎近況曝光！　嫁豪門消失7年「為古天樂復出」

「婚後最愛撒的謊」昆凌全說了！　前輩開口點醒她：周杰倫才是陪伴一輩子的人

「婚後最愛撒的謊」昆凌全說了！　前輩開口點醒她：周杰倫才是陪伴一輩子的人

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

餐廳偶遇Lisa！「真實0修圖身材」現形　超狂紙片薄腰網看呆

餐廳偶遇Lisa！「真實0修圖身材」現形　超狂紙片薄腰網看呆

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

快訊／利菁道歉！　揭「孫協志夏宇童交往證據」逆轉：是我誤會了

快訊／利菁道歉！　揭「孫協志夏宇童交往證據」逆轉：是我誤會了

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

劉以豪恢單霸氣誘惑！郭雪芙動搖了「落淚拔婚戒」網狂尖叫

劉以豪恢單霸氣誘惑！郭雪芙動搖了「落淚拔婚戒」網狂尖叫

爆接受Mike金援…被虧「小S老公的大奶嫩模」　Mika回應了！

爆接受Mike金援…被虧「小S老公的大奶嫩模」　Mika回應了！

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

上原亞衣引退3年「首度脫了」！　全身只穿黑色內褲…網友全瘋了

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩喊話：永遠都是9個人

《流星花園》葉莎近況曝光！　嫁豪門消失7年「為古天樂復出」

「婚後最愛撒的謊」昆凌全說了！　前輩開口點醒她：周杰倫才是陪伴一輩子的人

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

餐廳偶遇Lisa！「真實0修圖身材」現形　超狂紙片薄腰網看呆

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

快訊／利菁道歉！　揭「孫協志夏宇童交往證據」逆轉：是我誤會了

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

劉以豪恢單霸氣誘惑！郭雪芙動搖了「落淚拔婚戒」網狂尖叫

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

台北電影獎, 台北電影節, 第21屆台北電影獎, 大鶴, 林鶴軒

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 波特王撩妹反被電！江祖平「想當你攝影師」神勾引…他羞爆完敗　網嘆：撩慘
  2. 《我叫金三順》14年翻拍泰劇！　男女主角是超人氣螢幕情侶
  3. 被嫌「不是在找另外一個孫燕姿」　瑞瑪席丹唱出自我！
  4. 劇組準備替身「林明禎拒絕使用」　跳水戲親自來⋯全劇組掌聲
  5. 26歲男歌手腦部受創！　記憶退到5歲「重學走路、拿筷子」
  6. 路上騎滑板車　35歲英國網紅「遭卡車猛撞」當場身亡！
  7. 大鶴爸媽激動：以你為榮！　早上一封簡訊「催促兒子回家」
  8. 容祖兒狗血情歌！　「MV拍到落淚」全場都在哭
  9. 江宏傑被品冠揪唱《掌心》　一聽「剪給小愛看」求饒：我會怕！
  10. 評審會議12小時「4小時在吵你」　蔡明亮抱走3大獎：狗屎運

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366