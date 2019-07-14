大鶴爸媽激動：以你為榮！　早上一封簡訊「催促兒子回家」

記者洪文／台北報導

林鶴軒（大鶴）以《切小金家的旅館》奪下台北電影獎最佳男配角，在台上發表感言爆哭：「爸媽之前都不知道我在幹嘛！」其實爸爸、媽媽在得獎第一時間傳了訊息恭喜他，言語中看得出來滿是為他感到驕傲，隔一天爸爸更幽默傳了一封簡訊，讓他看完哭笑不得。

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▲大鶴林鶴軒。（圖／記者黃克翔攝，以下同）



在大鶴得獎第一時間，爸爸媽媽接連傳訊息來恭喜。爸爸還是語重心長地說：「若有慶功請勿喝太多酒，切記身段要柔軟，是一小步也是一大步，再辛苦也值得。」還轉傳了大伯對他的期望，「鶴軒，不要忘記自己是有全力以赴的，期望更上一層樓，目標明確了，勇往直前，期待了。」

大鶴媽媽則說：「爸媽心裡很激動，爸媽以你為榮，得獎後要更加努力更謙虛上進。」短短兩行字看得出父母是如此為孩子感到驕傲，不過早上爸爸很幽默地傳了句，「昨晚喝醉了吧！何時要回來拿胃藥？」也算是另類的催促兒子回家同樂的概念。

其實圈內人緣很好的大鶴第一時間有收到許多好友的祝福，除了在現場的頒獎人宋芸樺、入圍女主角的郭書瑤，都跟著他一起哭到不行整個大淚崩，還有在看直播的Lulu事後也在私人臉書發文恭喜大鶴，「林鶴軒！！！你這個壞蛋～～～大家都要跟你一起了啊！你最棒了！」

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拿獎之後，大鶴和《切小金家的旅館》劇組一起參加了台北電影獎的酒會，本來肚子超餓的他，卻有點食不下嚥，只隨便吃了一點，彷彿靈魂抽離般的他笑說：「我覺得我好像還是在做夢，一切都好不真實喔。」他非常感謝第21屆台北電影獎讓今年的賽制變成個人獎可以入圍，讓我們這種剛起步但是一直在努力的演員有機會被看見，這是對我們最大的肯定了。