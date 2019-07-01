特／有一種友情叫S.H.E！　「3次金曲獎」見證姐妹情❤️

文／關韶文

有一種友情叫做S.H.E！金曲30圓滿落幕，S.H.E離開老東家後再合體，演唱別具意義的《十七》，Selina頂著喉嚨尚未康復的風險硬唱現場，雖然第一句就無奈走音，但是Hebe、Ella第二秒接著合唱，這一幕也暖哭許多粉絲！

▲S.H.E金曲合體讓粉絲哭翻。（圖／翻攝自Hami Video）

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「亞洲第一女子天團」S.H.E2001年以《女生宿舍》出道，隔年就入圍金曲新人獎，2003年則以《美麗新世界》專輯獲得「最佳重唱組合獎」，不過當時S.H.E三缺一，Ella因為腰傷無法出席，Selina、Hebe兩人帶著「Ella娃娃」上台領獎，「好希望陳Ella在哦！他現在應該在醫院聽廣播，因為那邊沒有電視，我們還特別帶了一個娃娃來！要謝謝唱片公司、謝謝爸媽、歌迷、朋友。」

▲▼S.H.E第一次領金曲獎獨缺Ella。（圖／翻攝東風）

S.H.E陪伴大家走過許多青春，而金曲獎對他們來說更是意義重大，2004年《Super Star》、2005年《奇幻旅程》、2006年《不想長大》，S.H.E連續三年入圍「最佳重唱組合」、「最佳演唱組合」，無奈都沒順利獲獎，導致S.H.E三人一直都沒辦法「同台領獎」。

時間來到2012年第23屆金曲獎，這是Selina受傷後的555天。S.H.E終於再次合體獻給「第23屆金曲獎」，田馥甄《LOVE》、Ella《壞女孩》、Selina《愛我的每個人》分別登場。接著，S.H.E三人合體演唱《SHERO》、《Super Star》同時他們在金曲獎上大喊著，「大家好！我們是S.H.E！」表演結束後，舞台上寫著「We are back！」直接逼哭現場所有人，也用行動證明他們真的回來了，Selina更如同鳳凰般，浴火重生。

▲▼Selina浴火重生，在23屆金曲獎回歸。（圖／翻攝台視）

S.H.E近年來各自發展，在戲劇、綜藝、唱片、主持各自發光，2019年結束和老東華研合作，一度傳出S.H.E面臨拆夥單飛的負面新聞，但是S.H.E三人總不會讓歌迷失望，立刻宣布自立門戶，當自己的主人。雖然三人分屬不同公司，但「這份姐妹情」絕對不會變，像是Ella生日會當天，Selina、Hebe兩人早就把時間空下，特地前往到場支持。

睽違7年，S.H.E回到「第30屆金曲獎舞台」，正當歌迷期待再次聽到催淚神曲《十七》，無奈Selina一開口就意外走音，溫馨的是，原本第二句歌詞仍是Selina的獨唱，Ella、Hebe兩人毫無猶豫，直接拿起麥克風幫唱下一句，見到Selina狀況穩定後，兩人才慢慢放下麥克風，讓Selina繼續讀唱。

S.H.E將這段演出命名為「我們」，簡單兩個字道盡了成團18年的風風雨雨，而在《美麗新世界》、《十七》演唱完畢後，S.H.E緊握著彼此的手，Ella、Hebe兩人看著Selina的雙眼，這一幕讓許多歌迷感動落淚，大讚Selina的勇氣和努力。

▲▼S.H.E合體演出《十七》，Selina雖然意外走音，但反而讓觀眾看見真實姐妹情。（圖／翻攝自Hami Video）



Selina下台後解釋她爆哭原因，「真心唱《十七》這首歌時，是每次唱都忍不住感動的，這次當然更有感覺，一開始知道三人不是站在一起唱，頓時沒有安全感，很慌，是姊妹給我力量讓我知道我們背後永遠有彼此的支持。」對於Selina嗓音狀況，經紀公司表示：「Selina目前聲音還在恢復當中，為了金曲30、以及S.H.E粉絲這次一定要合體演出，謝謝大家關心，會持續認真上課調整到更好的狀態。」不管表現如何，Selina會繼續上歌唱課，努力調適做到最好狀態。

S.H.E走過18個年頭，曾答應歌迷會一路唱到80歲，更如同《老婆》歌詞中所說，「朋友、姐妹都已不夠形容，我們的默契驕傲，扶持與包容；老婆、老婆我們一起打勾勾，請記得約定的旅程到永久。」相隔7年，S.H.E再次站上金曲舞台，這段畫面不僅別具意義，而姐妹間的每一個小互動，都直接說明了S.H.E為什麼能成為今天的S.H.E。