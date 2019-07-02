JR寫真尺度全開！　屁股全見版「背部全裸」轉過來一大包

記者關韶文／台北報導

JR紀言愷推出首本寫真集《紀律》，他在拍攝之前考慮再三，最後終於首肯，除了主題非常吸引他之外，製作團隊提出的創意在最後關頭讓他突破心房願意挑戰也是關鍵。拿到書的粉絲看過無不驚訝不已，大讚JR寫真集拍攝得有誠意更有創意，堪稱史上最猛寫真集，看過之後為JR的獨特表現激賞不已。

攝影師這次和JR合作，兩人激盪出天馬行空的火花，首先第一個想法就是要拍出別人沒拍過的畫面，也因此製作團隊經過多次會議，提出大膽的想法，要讓JR自己和自己搏鬥，甚至撕開衣服，從對立衝突到最後和自己和解，真心的愛自己。

請繼續往下閱讀...

▲JR紀言愷寫真照片曝光。（圖／男寓Mshooter提供）

這一段過程拍攝耗工費時，除了JR要想像自己跟自己打架之外，更難的是最後要表現出自己和自己談戀愛的感覺。不但具有衝突性，曖昧指數更是爆錶。這也是紀律的一種表現，呈現要遵守紀律的自己內心衝突，JR的肢體動作和表情神韻，被完美捕捉。

▲▼JR紀言愷尺度全開。（圖／男寓Mshooter提供）

同時為了區別兩個JR的不同，他更是直接在現場落髮，由原本的中短髮直接剃成小平頭，攝影師也安排JR幫JR剃頭的畫面。更難的是，在最後JR要抱著JR親密愛撫融為一體，畫面的衝擊性相當大。

JR表示，「看完企劃案的當下，已經完全沒有尺度的考量，只想到要怎麼做好這個表演。畢竟拍攝時候不可能真的有另外一個JR，所有的表情都要靠想像演出，至於到底怎麼完成契合度這麼高的自己與自己的親密畫面。」JR則希望留給讀者們想像的空間，˹就當這世界上真的有兩個我吧。˼