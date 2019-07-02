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周湯豪擔任《聲林》第二季首集導師！　「唱跳新歌」帥炸

記者關韶文／台北報導

周湯豪受邀擔任選秀節目《聲林之王》飛行導師，他現場首唱新歌《I GO》，期待讓觀眾看到全新進化版的周湯豪！他每次登台都會毫無保留，只求將最狂的演出獻給觀眾，但他自爆上台前會很緊張，而且他有人群恐懼症，登台表演前的漫長等待會讓他感到焦慮，身體也會很不舒服，有時甚至會反胃想吐。

周湯豪出道邁入第10年，他透露自己「出道越久越容易上台前緊張，有可能是因為天生個性的關係」，也因為他非常在意自己在舞台上的表現，自我要求甚高，因此會給自己很大的壓力。他說：「這種身體的不舒服不是我可以控制的，但表演是我的職業，這是我自己必須要去克服的。」真誠面對自己的同時，周湯豪展現十足的敬業態度。

▲聲林之王首錄。（圖／記者林敬旻攝）

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 ▲▼周湯豪擔任首集《聲林》飛行首錄。（圖／記者林敬旻攝）

▲聲林之王首錄。（圖／記者林敬旻攝）
 
談及今天現場首唱的新歌《I GO》，周湯豪表示這是一個很特別的project，「第一次演唱新歌，就像是用一個新的身分跟大家見面。」他去年毅然決然放下發片歌手的包袱、以選手身分參加《中國新說唱》節目，對他來說是一個壓力極大卻又在最短時間內創作力大爆發的難得經驗，那段期間也幫助他累積了龐大的表演能量，他說：「我每次表演都會要求自己不斷進步，希望大家可以從我的音樂裡面感受到不一樣的周湯豪。是我變了嗎？還是更做我自己？其實做音樂也是我重新認識自己的方式，有時從音樂裡可以找到新的自己。」
 
這次擔任飛行導師，周湯豪會想要給參賽的新人什麼建議？他說：「一切都是過程，不要讓比賽來定義你。」他認為就算贏了一場比賽，也不代表以後的音樂路會順遂，「音樂不是一場比賽，你輸了不代表你的音樂不好，就把它當作是一個展現自己的舞台，如果你的東西很好，就算這場比賽沒有贏，大家也是會看到你。」
 
 

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