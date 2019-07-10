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離婚3年…爆祕交王心凌緋聞男友　「華航林依晨」說話了！

記者傅家妤／綜合報導

「華航林依晨」趙筱葳（Ivy Chao）10日被爆出與王心凌的緋聞男友藍蔚文「走很近」，而且還一起出國旅行，對此她稍早在IG限時動態上發長文否認，並多次強調「唯恐天下不亂」6字，要大家停止傳播「不實的、捏造的、無意義的、帶風向」的傳聞。

▲▼「華航林依晨」趙筱葳。（圖／翻攝自IG／趙筱葳）

▲趙筱葳因長相酷似林依晨被網友稱為「華航林依晨」。（圖／翻攝自IG／趙筱葳）

趙筱葳因容貌酷似林依晨爆紅，過去與阿嬌（鍾欣潼）的丈夫「醫界王陽明」賴弘國的一段婚姻頗受外界關注，2016年和男方閃婚又閃離，短命婚維持6個月宣告破局，但兩人很快地就走出感情傷痛，重新過新生活，而她現在也已經離開華航，當起全職部落客。

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▲▼華航林依晨和賴弘國閃婚閃離。（圖／翻攝自「Hey,我不是程又青,我是 Ivy Chao」粉絲專頁）

▲華航林依晨和賴弘國閃婚閃離。（圖／翻攝自Facebook／「Hey,我不是程又青,我是 Ivy Chao」）

據《鏡週刊》報導，趙筱葳身邊已經有了一位穩定交往近2年的肌肉男友，且已經發展到「半同居」階段，不過近日卻被爆出與藍蔚文關係不單純，兩人還一起出國旅行、穿著白色情侶T恤合照。

對此，趙筱葳稍早在IG連發了2則限時動態，文內數次以「唯恐天下不亂」比喻散播傳聞的媒體及網友，否認與藍蔚文有曖昧情，並呼籲粉絲一起對抗一些「不實的、捏造的、無意義的、帶風向」的傳聞。隨後她也希望大家可以明辨是非，停止傳播謠言，「管不了別人的作為，至少希望信我的人有自我中心思想。」

▲▼「華航林依晨」趙筱葳。（圖／翻攝自IG／趙筱葳）

▲▼「華航林依晨」趙筱葳。（圖／翻攝自IG／趙筱葳）

▲趙筱葳發文回應。（圖／翻攝自IG／趙筱葳）

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華航林依晨, 趙筱葳, 藍蔚文

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