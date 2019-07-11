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小粉絲用「瓦干達文字」寫信給黑豹！　本尊親自回信了

記者傅家妤／綜合報導

漫威電影《黑豹》於2018年初上映，創下票房佳績，片中許多細節也讓眾人留下深刻印象，雖然已經上映超過1年，但依舊有影迷對該片念念不忘，近來有一名小粉絲就用「瓦干達」文字寫了一封信給「黑豹」查德維克博斯曼（Chadwick Boseman），還獲得了回信。

▲▼黑豹（圖／CFP）

▲查德維克博斯曼飾演「黑豹」走紅全球。（圖／CFP）

瓦干達（Wakanda）是電影《黑豹》中一個虛構的國家，蘊藏汎金屬在地球上含量最高，科技程度超越世界水準，但是為了保護這重要資源，必須隱藏自己的實力，直到黑豹上位以後，才決定讓國家的存在曝光，展現出真正的模樣。

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事實上，瓦干達也有屬於自己的文字「Wakandan」，近來就有一名小男孩用了該文字寫了一封信給「黑豹」，小男孩拿著信的畫面在網路上引起瘋傳，有網友還特別將信的內文翻譯出來，「親愛的黑豹，我是Ben，我是你的超級粉絲，希望你可以回信。」

▲▼黑豹。（圖／翻攝自推特／Chadwick Boseman）

▲有小男孩用「瓦干達」文字寫信給黑豹。（圖／翻攝自推特／Chadwick Boseman）

飾演「黑豹」的查德維克博斯曼看到以後，也在推特上以英文回覆了該名小粉絲：「真的太酷了！Hannah Beachler為《黑豹》創造了一組讓人難以置信的文字，現在我還收到了這樣一封粉絲的信？謝謝你讓我知道你是我最忠實的粉絲，Ben，你真的很棒，這封信對我來說也意義重大。」

▲▼黑豹。（圖／翻攝自推特／Chadwick Boseman）

▲「黑豹」查德維克博斯曼轉發並回信。（圖／翻攝自推特／Chadwick Boseman）

其實Hannah Beachler就是電影《黑豹》的美術指導，「Wakandan」就是由他以「Tifinagh」文字及「Sabaean」為藍本，與數百人的團隊花了6個月時間，成功創造出瓦干達國家的文字，他的努力也獲得了奧斯卡的肯定，成為首位獲得奧斯卡最佳美術設計的非裔美國人。

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